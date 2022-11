Evroposlanci podprli pristop Hrvaške k schengenskemu območju

Po poročilih o zavračanju na hrvaških mejah poslanke in poslanci želijo, da Komisija v okviru schengenskega ocenjevalnega programa oceni vidike upravljanja zunanjih meja in temeljnih pravic s strani Hrvaške, vključno z obiski na kraju samem.

Evropski parlament se sicer že dolgo zavzema za širitev schengenskega območja prostega gibanja, ki danes vključuje 26 držav (vse države članice EU, razen Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Irske in Romunije, ter Norveško, Islandijo, Švico in Lihtenštajn, ki niso članice EU). Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so leta 2018 v resoluciji menili, da bi bilo treba Hrvaško sprejeti v schengensko območje takoj, ko bo izpolnila potrebna merila. 18. oktobra 2022 so izrazili tudi podporo takojšnjemu sprejemu Bolgarije in Romunije.