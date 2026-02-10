Evroposlanci potrdili varovalko za zaščito kmetov

Evropski poslanci so s 483 glasovi za, 102 proti in 67 vzdržanimi potrdili pravno podlago za izvajanje varovalnega mehanizma, namenjenega zaščiti evropskega kmetijskega sektorja pred porastom uvoza iz Mercosurja, ki bi škodoval domačim proizvajalcem. Mehanizem je namenjen predvsem občutljivim proizvodom, kot so govedina, perutnina, svinjina, riž, med in sladkor. Zakonodaja predvideva sistematično in proaktivno spremljanje uvoza teh proizvodov, o čemer bo Evropska komisija na pol leta poročala državam članicam in evroposlancem. Spremljanje bo lahko na zahtevo evropskega gospodarstva razširila tudi na neobčutljive proizvode.

V Bruslju bodo sprožili preiskavo, če bodo ugotovili, da so uvozne cene določenega proizvoda v eni ali več članicah za pet odstotkov nižje od cen enakega ali konkurenčnega proizvoda EU. Poleg tega bo moral biti izpolnjen še eden od drugih dveh pogojev, to sta več kot petodstotno povečanje količine uvoza proizvoda pod ugodnejšimi pogoji glede na triletno povprečje in petodstotno znižanje uvoznih cen proizvoda glede na triletno povprečje. Če bo komisija ugotovila, da je oz. da obstaja grožnja resnega škodovanja evropskemu trgu, bo začasno zamrznila izvajanje carinskih ugodnosti za proizvod, ki to povzroča. Za občutljive izdelke bo lahko v nujnih primerih v 21 dneh uvedla tudi začasne zaščitne ukrepe.

Protest francoskih kmetov v Parizu FOTO: AP