Tujina

Evroposlanci potrdili varovalko za zaščito kmetov

Strasbourg, 10. 02. 2026 14.49 pred 5 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
STA
Evropski kmet

Evropski parlament je potrdil varovalko za zaščito evropskih kmetov v okviru januarja podpisanega trgovinskega sporazuma med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur. Evroposlanci so sicer pretekli mesec odložili potrjevanje samega sporazuma, tako da še ni v veljavi.

Evropski poslanci so s 483 glasovi za, 102 proti in 67 vzdržanimi potrdili pravno podlago za izvajanje varovalnega mehanizma, namenjenega zaščiti evropskega kmetijskega sektorja pred porastom uvoza iz Mercosurja, ki bi škodoval domačim proizvajalcem. Mehanizem je namenjen predvsem občutljivim proizvodom, kot so govedina, perutnina, svinjina, riž, med in sladkor.

Zakonodaja predvideva sistematično in proaktivno spremljanje uvoza teh proizvodov, o čemer bo Evropska komisija na pol leta poročala državam članicam in evroposlancem. Spremljanje bo lahko na zahtevo evropskega gospodarstva razširila tudi na neobčutljive proizvode.

Preberi še Kmetje po sestanku z ministrico: 'Ključna vprašanja so neodgovorjena'

V Bruslju bodo sprožili preiskavo, če bodo ugotovili, da so uvozne cene določenega proizvoda v eni ali več članicah za pet odstotkov nižje od cen enakega ali konkurenčnega proizvoda EU. Poleg tega bo moral biti izpolnjen še eden od drugih dveh pogojev, to sta več kot petodstotno povečanje količine uvoza proizvoda pod ugodnejšimi pogoji glede na triletno povprečje in petodstotno znižanje uvoznih cen proizvoda glede na triletno povprečje.

Če bo komisija ugotovila, da je oz. da obstaja grožnja resnega škodovanja evropskemu trgu, bo začasno zamrznila izvajanje carinskih ugodnosti za proizvod, ki to povzroča. Za občutljive izdelke bo lahko v nujnih primerih v 21 dneh uvedla tudi začasne zaščitne ukrepe.

Protest francoskih kmetov v Parizu
Protest francoskih kmetov v Parizu
FOTO: AP

"Varovalka bo zagotovila, da bo sporazum EU-Mercosur pospremljen z uravnoteženim in zanesljivim zaščitnim mehanizmom za naš kmetijski sektor. Krepi spremljanje trga, uvaja jasne in objektivne kriterije za zaznavanje motenj in omogoča hitrejše ukrepanje za občutljive proizvode, ko obstajajo znaki škode," je ob potrditvi zakonodaje povedal pristojni evropski poslanec Gabriel Mato iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP).

Evropski parlament je pravno podlago za varovalko potrdil, potem ko je sam sporazum na januarskem plenarnem zasedanju poslal v presojo Sodišču EU, s čimer je precej odložil njegovo potrjevanje.

Zdaj sicer Evropska komisija razmišlja, da bi ga začela začasno uporabljati še pred ratifikacijo v parlamentu, pri čemer pa se namerava posvetovati z evroposlanci in državami članicami.

Jožajoža
10. 02. 2026 20.00
Torej bomo lahko Slovenci spet kupovali govedino po 10 evrov.
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
10. 02. 2026 17.27
Globalisti ki hočejo vse ljudi mrtve ali pohabljene so končno sprejeli en kompromis?
Odgovori
+2
2 0
periot22
10. 02. 2026 16.35
Mercosur strup!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
