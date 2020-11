Evroposlanci: zaostritev pravil glede splava na Poljskem ogroža zdravje žensk

Od slovenskih evropskih poslancev so resolucijo podprli Tanja Fajon in Milan Brglez (oba S&D/SD) ter Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba Renew/LMŠ). Romana Tomc, Milan Zver (oba EPP/SDS), Franc Bogovič ( EPP/SLS) in Ljudmila Novak (EPP/NSi) pa so se glasovanja vzdržali.

Izpostavili so, da so to odločitev sprejeli " sodniki, ki so jih izvolili in so popolnoma odvisni od politikov iz vladajoče koalicije pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost (PiS) ", je parlament zapisal v sporočilu za javnost.

V resoluciji so poudarili, da oktobrska odločitev poljskega ustavnega sodišča, s katero je prepovedalo splav zaradi razvojnih nepravilnosti zarodka, " ogroža zdravje in življenje žensk ", saj večino umetnih prekinitev nosečnosti opravijo iz tovrstnih razlogov. Prepoved te možnosti, ki je bila leta 2019 podlaga za 96 odstotkov splavov na Poljskem, bi vodila v porast " nevarnih, skrivnih in življenjsko ogrožajočih splavov ", so zapisali poslanci.

Neomejen in pravočasen dostop do reproduktivne zdravstvene oskrbe ter spoštovanje avtonomije in odločanja žensk pri reprodukciji sta ključna za zaščito človekovih pravic žensk in enakosti spolov, so še poudarili. Spomnili so, da so institucije EU in države članice pravno obvezane k upoštevanju in zaščiti pravic žensk.

Izrazili so tudi podporo in solidarnost s poljskimi državljani, predvsem z ženskami in pripadniki skupnosti LGBTI+, ki "so se kljub tveganjem javnega zdravja podali na ulice, da bi protestirali proti omejitvam njihovih temeljnih svoboščin in pravic". Odločitev sodišča je bila sprejeta v času strogih omejitev za zajezitev covida-19, "kar je onemogočilo pravo demokratično razpravo", so opozorili poslanci.

Obsodili so pretirano in nesorazmerno uporabo sile in nasilja nad protestniki s strani varnostnih sil in drugih, kot so skrajno desne nacionalistične skupine, so sporočili iz Evropskega parlamenta.