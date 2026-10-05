Evroposlanke tarča pornografskih globokih ponaredkov

"Nasilje nad ženskami v fizičnem in digitalnem svetu je nedopustno in obsojanja vredno," je glede pornografskih ponaredkov povedala Metsola. Po njenih besedah ne gre zgolj za fotografije, ki so pretresljive za vse, ampak za poskus napada na izvoljene političarke, ki opravljajo svojo dolžnost.

To po njenih besedah ne more postati nova resničnost. Zato je države članice pozvala, naj se že zdaj pripravijo na izvajanje evropske zakonodaje, v skladu s katero bodo od 2. decembra aplikacije, ki omogočajo ustvarjanje lažnih spolno eksplicitnih vsebin z umetno inteligenco, v EU prepovedane.

K temu je na pobudo politične skupine Zelenih že pretekli teden članice in Evropsko komisijo pozvalo tudi okoli 120 evroposlancev, potem ko je berlinski thinktank Agora Digitale Transformation na spletnih straneh z globokimi ponaredki našel posnetke 147 članov in članic nacionalnih parlamentov po Evropi in Evropskega parlamenta. Med njimi je bilo 138 žensk, tudi avstrijska evroposlanka Zelenih Lena Schilling.