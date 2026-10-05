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Evroposlanke tarča pornografskih globokih ponaredkov

Strasbourg, 05. 10. 2026 18.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Evropski parlament v Strasbourgu

Okoli 60 članic in članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, je bilo tarča pornografskih spletnih strani, ki objavljajo lažne in prirejene posnetke, je ob začetku plenarnega zasedanja v Strasbourgu dejala predsednica parlamenta Roberta Metsola. To je ostro obsodila in države članice pozvala k ukrepanju.

"Nasilje nad ženskami v fizičnem in digitalnem svetu je nedopustno in obsojanja vredno," je glede pornografskih ponaredkov povedala Metsola. Po njenih besedah ne gre zgolj za fotografije, ki so pretresljive za vse, ampak za poskus napada na izvoljene političarke, ki opravljajo svojo dolžnost.

To po njenih besedah ne more postati nova resničnost. Zato je države članice pozvala, naj se že zdaj pripravijo na izvajanje evropske zakonodaje, v skladu s katero bodo od 2. decembra aplikacije, ki omogočajo ustvarjanje lažnih spolno eksplicitnih vsebin z umetno inteligenco, v EU prepovedane.

K temu je na pobudo politične skupine Zelenih že pretekli teden članice in Evropsko komisijo pozvalo tudi okoli 120 evroposlancev, potem ko je berlinski thinktank Agora Digitale Transformation na spletnih straneh z globokimi ponaredki našel posnetke 147 članov in članic nacionalnih parlamentov po Evropi in Evropskega parlamenta. Med njimi je bilo 138 žensk, tudi avstrijska evroposlanka Zelenih Lena Schilling.

Roberta Metsola
Roberta Metsola
FOTO: AP

Danes so iz skupine sporočili, da je thinktank našel še 50 posnetkov evroposlancev, od tega 46 žensk. To pomeni, da je bila tarča tovrstnih posnetkov vsaka šesta evropska poslanka, so navedli.

"Takšno nasilje ni nič novega, le metoda je nova. Cilj je ponižati, prestrašiti in utišati ženske. Želim živeti v svetu, kjer lahko ženske vstopijo v politiko, so vidne in povzdignejo svoj glas, ne da bi se jim bilo treba bati seksualiziranega nasilja. Kar sprejmemo danes, bodo morda morale jutri trpeti naše hčere," je ob tem poudarila Schilling.

Evropske političarke so bile sicer v preteklosti že večkrat tarča spolno eksplicitnih globokih ponaredkov, ustvarjenih z umetno inteligenco. Med njimi je bila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni.

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evropski parlament posnetki pornografija

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