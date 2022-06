Evropska agencija za zdravila odobrila novo cepivo proti covidu-19

Emin odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) je po temeljitem pregledu soglasno sklenil, da je cepivo zanesljivo in izpolnjuje merila Evropske unije za učinkovitost, varnost in kakovost.

Hkrati je agencija opozorila na omejenost podatkov o moči imunskega odziva proti različicam virusa, ki trenutno prevladujejo v številnih državah EU, torej proti podrazličicam omikrona.

Cepivo se lahko shranjuje v hladilniku, kar pomeni, da se lahko uporablja tudi v državah, kjer ni možnosti za shranjevanje pri zelo nizkih temperaturah.

Neželeni učinki so bili običajno blagi in so izzveneli v nekaj dneh po cepljenju. Najpogostejši so bili občutljivost ali bolečina na mestu injiciranja, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in slabost ali bruhanje, je navedla Ema.

Evropska komisija je sicer prejšnji mesec sporočila, da namerava preklicati sporazum o nakupu do 60 milijonov odmerkov cepiva podjetja Valneva v letih 2022 in 2023, ker še ni pridobila dovoljenja za promet. Velika Britanija pa je uporabo cepiva podjetja Valneva odobrila že aprila.