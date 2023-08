'Evropska energetska podjetja se pretvarjajo, da upoštevajo podnebne zaveze'

V Greenpeaceu so pripravili in predstavili analizo 110 strani dolgega poročila nemškega strokovnjaka s področja energetike Steffena Bukolda, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ta je pod drobnogled vzel delo 12 evropskih energetskih skupin v lanskem letu, pri tem pa se je izkazalo, da so z obnovljivimi viri ustvarile le 0,3 odstotka svoje celotne proizvodnje. Kot so navedli nevladniki, se je lani kar 92,7 odstotka njihovih naložb nanašalo na nadaljnjo rabo nafte in plina ter le 7,3 odstotka na spremembe v smeri trajnostne proizvodnje energije in nizkoogljičnih rešitev.