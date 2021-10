Evropska glavna tožilka poziva k zaščiti finančnih interesov EU v Sloveniji

Kövesijeva je s pravosodnimi ministri delila "resno zaskrbljenost" v povezavi s tem in "priporočila vsem relevantnim deležnikov, naj zaščitijo finančne interese EU v Sloveniji z vsemi razpoložljivimi sredstvi" , piše v njeni izjavi o Sloveniji, ki so jo posredovali iz tiskovne službe EPPO.

To je prvi odziv tožilke po ponedeljkovi odločitvi upravnega sodišča, ki je odpravilo majski sklep vlade o razveljavitvi postopka imenovanja delegiranih tožilcev ter pritrdilo tožbi Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja , ter četrtkovi odločitvi vlade, ki je ugotovila, da izreka sodbe upravnega sodišča ni mogoče izvršiti, ministrstvu za pravosodje pa je naložila objavo novega javnega poziva k vložitvi kandidatur za imenovanje evropskih delegiranih tožilcev.

Na odločitev vlade so se odzvali tudi na vrhovnem državnem tožilstvu, kjer so dejali, da so zaskrbljeni. Kot pravijo, vlada z zavračanjem izvršitve sodne odločbe "neposredno in očitno krši določila o načelu pravne države in pravico do učinkovitega sodnega varstva".

Slovenija je edina sodelujoča članica, ki še ni imenovala evropskih delegiranih tožilcev. V projektu evropskega javnega tožilstva sodeluje 22 članic Unije – izjema so Poljska, Madžarska, Danska, Švedska in Irska.