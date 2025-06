Evropska judovska skupnost pozvala k ukrepom proti BiH

Redno polletno srečanje rabinov iz vse Evrope bi moralo potekati naslednji teden v Swissotelu v Sarajevu, a je hotel, kjer naj bi dogodek potekal, nepričakovano odpovedal rezervacijo, so v sredo sporočili iz te organizacije s sedežem v Münchnu.

Predsednik CER Pinchas Goldschmidt je v izjavi, objavljeni na uradni spletni strani organizacije, odpoved rezervacije pripisal izjavam ministra Federacije BiH za delo in socialno politiko Adnana Delića.Delić je v odprtem pismu, ki so ga objavili nekateri mediji v BiH, pozval k prepovedi dogodka zaradi dogajanja v Gazi.Zapisal je, da ne smejo dovoliti, da Sarajevo postane kraj, iz katerega se opravičuje genocid. "Sarajevo ni kulisa za takšne politične igre. Sarajevo ve, na kateri strani stoji - ob nedolžnih, ob tistih, ki trpijo, ob resnici. Ne ob okupatorju. Ne ob zločinu. Ne ob genocidu," je dodal.Organizatorje je pozval, naj takoj odpovejo konferenco, pristojne institucije, naj preprečijo njeno izvedbo, državljane in civilno družbo pa, naj ne ostanejo tiho pred tem "poskusom moralnega ponižanja glavnega mesta in države".

Goldschmidt je bojkot v Sarajevu v odzivu označil za sramotnega in zaskrbljujočega. Dodal je tudi, da gre za očitno kršitev zavez in vrednot Evropske unije, BiH pa bi bilo po njegovih besedah zaradi tega treba izključiti iz postopka vključevanja v Evropsko unijo.

Evropska komisija je odpoved srečanja danes označila kot žalostno. Tiskovni predstavnik Evropske komisije Markus Lammert je ob tem izpostavil, da sta svoboda veroizpovedi in združevanja zagotovljeni z ustavo BiH, spoštovanje evropskih načel pa da je ključno za vsako državo, ki želi postati članica EU.

Odpoved dogodka je sprožila burne odzive tudi v BiH. Ostro kritiko so med drugim tako po poročanju tamkajšnjih medijev izrekli predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, predsednik največje stranke Hrvatov v BiH HDZ BiH Dragan Čović in predsednik judovske skupnosti v BiH Jakob Finci, ki je obenem opozoril na nevaren porast antisemitizma na družbenih omrežjih ob napovedi srečanja.

Srečanje evropskih rabinov bo po odpovedi dogodka v Sarajevu potekalo v Münchnu.