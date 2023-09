Evropska komisarka med govorom von der Leynove pletla

Na posnetku je videti, kako Ylva Johansson sedi v plenarni dvorani in je popolnoma osredotočena na svoje delo. Le da to delo ni ravno povezano z evropskimi zadevami. Pred seboj ima v rokah pletilke in nadaljuje svoje pletenje belo-rožnatega izdelka. Kaj točno je pletla, ni znano.

Med pletenjem je sicer komisarka nekajkrat pogledala tudi naokoli, a je to ni zmotilo pri njenemu delu.

Johanssonova sicer ni prva komisarka, ki je govor o stanju EU izkoristila za pletenje. Leta 2021 je namreč podobno čas med govorom Ursule von der Leyen za pletenje izkoristila tudi izvršna podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager.