Evropska komisija bo Madžarski preprečila, da migrante z avtobusi pošlje v Bruselj

V Budimpešti so konec avgusta napovedali, da bi lahko Madžarska migrantom, ki bodo vstopili v državo, na meji s Srbijo ponudila možnost, da jih brezplačno prepelje v Bruselj, kjer naj bi se nato prosilci za azil z Evropsko komisijo sami pogajali o svoji oskrbi.

Madžarski državni sekretar Bence Rétvári (desno) in namestnik vodje nacionalne policije Janos Kuczik (levo)

Čeprav Madžarska doslej takšnega transporta še ni izvedla, niti ni jasno, kdaj se bo zgodil, če sploh, pa so v Evropski komisiji jasni: "Glede na napovedi madžarskih oblasti, da bodo migrante z neurejenim statusom prepeljale z madžarsko-srbske meje v Bruselj, je to z eno besedo nesprejemljivo."

Kot je dodal tiskovni predstavnik Komisije, bi tak ukrep, če bi bil dejansko izveden, očitno kršil zakonodajo Evropske unije. "Hkrati pa bi očitno kršil načelo iskrenega in lojalnega sodelovanja, pa tudi medsebojnega zaupanja. Poleg tega bo spodkopal tudi varnost celotnega schengenskega območja," je poudaril.

Komisija se je odzvala po tem, ko so belgijske oblasti v ponedeljek odločno zavrnile "provokacijo" Madžarske in od Komisije zahtevale odločen in močan odziv.

Belgijska državna sekretarka za azil in migracije, Nicole de Moor, je opozorila, da v primeru, da Madžarska k njim res napoti avtobuse, Belgija ne bo odobrila dostopa do "migracijskih tokov, ki so instrumentalizirani na ta način".