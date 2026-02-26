Naslovnica
Tujina

Evropska komisija bo odgovorila na pobudo My Voice, My Choice

Bruselj, 26. 02. 2026 06.17 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
My Voice My Choice v Bruslju

Evropska komisija bo odgovorila na evropsko državljansko pobudo za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, pod katero se je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU. Komisija, ki je bila v zadnjih dneh deležna številnih pozivov h konkretnemu ukrepanju, bo sporočila, ali bo na podlagi pobude sprejela kakšne ukrepe ali ne.

V odgovoru, ki ga bosta popoldne na novinarski konferenci v Bruslju predstavili podpredsednica komisije za socialne pravice Roxana Minzatu in evropska komisarka za enakost Hadja Lahbib, po neuradnih informacijah STA ne bo predlagala novega zakonodajnega akta. Članicam naj bi podala smernice, kako lahko evropska sredstva uporabijo za to, da ženskam omogočijo dostop do varnega splava.

Pobuda, ki jo je decembra z resolucijo podprl tudi Evropski parlament, sicer predlaga vzpostavitev prostovoljnega finančnega mehanizma za podporo dostopnemu in varnemu splavu v Evropi. Njegov namen bi bil podpreti države pri zagotavljanju dostopa do oskrbe v zvezi s splavom za ženske, ki do te zdravstvene storitve nimajo dostopa v svoji državi.

Preberi še V podporo My Voice, My Choice tudi Hillary Clinton, Trudeau, Mark Ruffalo ...

Potem ko so v Inštitutu 8. marec, ki je koordiniral pobudo, minuli konec tedna prejeli neuradne informacije, da je osnutek odgovora negativno naravnan, so okrepili pozive Bruslju, naj upošteva njihove predloge.

V ta namen so sprožili tudi spletno peticijo, ki jo je do srede zvečer podpisalo več kot 230.000 ljudi. Dan pred odločitvijo se je pozivu s pismom komisiji pridružilo še prek sto evroposlancev.

Komisarka Lahbib je v sredinem odzivu pozvala k potrpežljivosti in zagotovila, da je EU zavezana zdravju, varnosti in dostojanstvu žensk. Napovedala je, da bo predstavnikom organizatorjev pobude odgovor danes osebno predstavila.

mvmc inštitut 8 marec evropska komisja pravice žensk splav

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
