Evropska komisija bo odgovorila na pobudo My Voice, My Choice

V odgovoru, ki ga bosta popoldne na novinarski konferenci v Bruslju predstavili podpredsednica komisije za socialne pravice Roxana Minzatu in evropska komisarka za enakost Hadja Lahbib, po neuradnih informacijah STA ne bo predlagala novega zakonodajnega akta. Članicam naj bi podala smernice, kako lahko evropska sredstva uporabijo za to, da ženskam omogočijo dostop do varnega splava.

Pobuda, ki jo je decembra z resolucijo podprl tudi Evropski parlament, sicer predlaga vzpostavitev prostovoljnega finančnega mehanizma za podporo dostopnemu in varnemu splavu v Evropi. Njegov namen bi bil podpreti države pri zagotavljanju dostopa do oskrbe v zvezi s splavom za ženske, ki do te zdravstvene storitve nimajo dostopa v svoji državi.