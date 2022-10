Evropska komisija bo predstavila poročilo o širitvi na Zahodni Balkan

Evropska komisija vsako leto pripravi t. i. širitveno poročilo, v katerem oceni napredek držav pri uresničevanju reform, ki jih je treba izvesti za vstop v unijo. Od šesterice držav Zahodnega Balkana na status kandidatke za članstvo v EU še vedno čakata Kosovo, ki ga vse članice unije niti ne priznavajo, ter Bosna in Hercegovina, kjer so v začetku meseca potekale volitve.

Za podelitev statusa kandidatke BiH si med drugim močno prizadeva tudi Slovenija, ki želi, da bi se to zgodilo še letos. Voditelji EU so sicer na junijskem vrhu sklenili, da so BiH pripravljeni podeliti ta status, in Evropsko komisijo pozvali, naj poroča o izpolnjevanju 14 prednostnih nalog, ki jih je določila v svojem mnenju o kandidaturi leta 2019.

Dlje na poti v Evropsko unijo sta medtem Severna Makedonija in Albanija, ki sta julija po dolgih letih čakanja vendarle začeli pristopna pogajanja z unijo. Najdlje pa sta prišli Srbija in Črna gora, ki se že več let pogajata o vstopu, a tega sicer za zdaj še ni na vidiku. Srbijo pri tem ovira predvsem njen spor s Kosovom, ki si ga prizadeva rešiti tudi EU.