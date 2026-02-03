Evropska komisija bo regulirala kratkoročno oddajanje stanovanj

"Evropa se sooča s stanovanjsko krizo," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal evropski komisar za energijo in stanovanja Dan Jorgensen. Milijoni ljudi se soočajo s težavami pri plačevanju računov. "Ukrepati moramo zdaj," je dodal.

Kratkotrajne nastanitve, ki so rezervirane prek spletnih platform, imajo tudi prednosti, zato komisija ne bo predlagala njihove prepovedi. So pa v nekaterih mestih privedle do tega, da so stanovanjski stroški postali tako visoki, da si prebivalci ne morejo več privoščiti bivanja tam.

Hitra rast platform za kratkoročne najeme je v nekaterih mestih dvignila najemnine na "popolnoma nesprejemljivo" raven in v nekaterih primerih prisilila prebivalce, da so zapustili svoja domača mesta, je dejal Jorgensen.