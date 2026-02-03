Evropska komisija bo regulirala kratkoročno oddajanje stanovanj

"Evropa se sooča s stanovanjsko krizo," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal evropski komisar za energijo in stanovanja Dan Jorgensen. Milijoni ljudi se soočajo s težavami pri plačevanju računov. "Ukrepati moramo zdaj," je dodal.
Kratkotrajne nastanitve, ki so rezervirane prek spletnih platform, imajo tudi prednosti, zato komisija ne bo predlagala njihove prepovedi. So pa v nekaterih mestih privedle do tega, da so stanovanjski stroški postali tako visoki, da si prebivalci ne morejo več privoščiti bivanja tam.
Hitra rast platform za kratkoročne najeme je v nekaterih mestih dvignila najemnine na "popolnoma nesprejemljivo" raven in v nekaterih primerih prisilila prebivalce, da so zapustili svoja domača mesta, je dejal Jorgensen.
"Imamo položaj, ko si ljudje z običajnimi službami, kot so medicinske sestre, policisti ali učitelji, ne morejo privoščiti bivanja tam, kjer delajo," je opozoril po videokonferenci z ministri EU, pristojnimi za stanovanja.
Komisija namerava zato v nadaljevanju leta predstaviti zakonodajni predlog, ki bo določil merila za opredelitev stanovanjskih trgov, ki so pod posebnim pritiskom. "Za ta območja bo sestavljen seznam različnih ukrepov za regulacijo kratkoročnih najemov, ki jih bodo lahko uporabila mesta. Mest ne silimo, da storijo karkoli, česar nočejo, temveč jim dajemo možnost, da se lotijo tega problema," je dejal Jorgensen.
To je po njegovih besedah pomembno tudi zato, ker so stanovanjski predpisi v prvi vrsti v pristojnosti občin oz. držav članic, kar pomeni, da ima EU pri tem le malo besede.
Komisar je poudaril potrebo po pravočasnih in učinkovitih rešitvah za spopadanje z visokimi cenami stanovanj. "Imeti kraj, ki mu lahko rečemo dom, je človekova pravica. Če se s tem ne bomo spopadli, če teh težav ne bomo temeljito obravnavali in jih rešili, tvegamo, da bodo spodkopale našo demokracijo," je posvaril.
