Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Evropska komisija bo regulirala kratkoročno oddajanje stanovanj

Bruselj, 03. 02. 2026 19.55 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
K.H. STA
Turistična nastanitev

Evropska komisija je predstavila načrte za regulacijo kratkoročnega oddajanja nepremičnin, s čimer želi reševati vprašanje cenovne dostopnosti stanovanj v EU in razseljevanja prebivalcev. Gre predvsem za počitniška stanovanja, ki se ponujajo prek spletnih platform, kot sta Airbnb in Booking.com.

"Evropa se sooča s stanovanjsko krizo," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal evropski komisar za energijo in stanovanja Dan Jorgensen. Milijoni ljudi se soočajo s težavami pri plačevanju računov. "Ukrepati moramo zdaj," je dodal.

Kratkotrajne nastanitve, ki so rezervirane prek spletnih platform, imajo tudi prednosti, zato komisija ne bo predlagala njihove prepovedi. So pa v nekaterih mestih privedle do tega, da so stanovanjski stroški postali tako visoki, da si prebivalci ne morejo več privoščiti bivanja tam.

Hitra rast platform za kratkoročne najeme je v nekaterih mestih dvignila najemnine na "popolnoma nesprejemljivo" raven in v nekaterih primerih prisilila prebivalce, da so zapustili svoja domača mesta, je dejal Jorgensen.

Nad zakon o gostinstvu z ustavno presojo?
Nad zakon o gostinstvu z ustavno presojo?
FOTO: Bobo

"Imamo položaj, ko si ljudje z običajnimi službami, kot so medicinske sestre, policisti ali učitelji, ne morejo privoščiti bivanja tam, kjer delajo," je opozoril po videokonferenci z ministri EU, pristojnimi za stanovanja.

Komisija namerava zato v nadaljevanju leta predstaviti zakonodajni predlog, ki bo določil merila za opredelitev stanovanjskih trgov, ki so pod posebnim pritiskom. "Za ta območja bo sestavljen seznam različnih ukrepov za regulacijo kratkoročnih najemov, ki jih bodo lahko uporabila mesta. Mest ne silimo, da storijo karkoli, česar nočejo, temveč jim dajemo možnost, da se lotijo tega problema," je dejal Jorgensen.

To je po njegovih besedah pomembno tudi zato, ker so stanovanjski predpisi v prvi vrsti v pristojnosti občin oz. držav članic, kar pomeni, da ima EU pri tem le malo besede.

Komisar je poudaril potrebo po pravočasnih in učinkovitih rešitvah za spopadanje z visokimi cenami stanovanj. "Imeti kraj, ki mu lahko rečemo dom, je človekova pravica. Če se s tem ne bomo spopadli, če teh težav ne bomo temeljito obravnavali in jih rešili, tvegamo, da bodo spodkopale našo demokracijo," je posvaril.

evropska komisija regulacija kratkoročno oddajanje stanovanje airbnb

Kolumbija v ZDA poslala narko šefa Pipa Tulua

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fery Zaka
03. 02. 2026 21.20
Prepovedi in omejitve so rešitev. In novi ali višji davki, seveda.
Odgovori
0 0
NeXadileC
03. 02. 2026 21.15
Še ena centralizacija, ki bo olajšala implementacijo WEF globalističnega deljenega sobivanja, brez lasništva. Razlogi, ki jih navajajo, so kot vedno, laž in pretveza le, saj to ni potrebno.
Odgovori
0 0
mr_green
03. 02. 2026 21.13
50miljonov migrantov ni dvignilo cen nepremičnin? Lažnjivci
Odgovori
0 0
galeon
03. 02. 2026 21.08
EU je zguba za vse. Dobro služijo za narod jih pa ne briga. Državam naj EU nakaže denar za gradnjo stanovanj in problem bo rešen.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Zlato presega vsa pričakovanja
Zlato presega vsa pričakovanja
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506