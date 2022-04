Evropska komisija sprejela ukrepe proti Madžarski zaradi nespoštovanja vladavine prava

Na besede von der Leynove so se že odzvali v Budimpešti, kjer ocenjujejo, da je Bruselj naredil veliko napako. Vodja kabineta predsednika vlade Viktorja Orbana, Gergely Gulyas je Evropsko komisijo pozval, naj ne kaznuje madžarskih volivcev, ker so na nedeljskih volitvah izrazili mnenje, ki ni po okusu Bruslja, EU pa je pozval, naj se vrne k zdravi pameti in dialogu.

Evroposlanka Ljudmila Novak se je na odločitev EU odzvala z zapisom, da je odločitev EU, da vlado Viktorja Orbana odreže od evropskih sredstev, pomemben korak naprej k zaščiti temeljnih vrednot EU.

V skupni izjavi sta evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj zapisala, da so sprožitev finančnih sankcij proti Madžarski v Evropskem parlamentu zahtevali že od začetka veljave omenjene uredbe v začetku leta 2021, "a je Komisija, tudi zaradi političnega dogovora na Svetu EU, kljub pritiskom in odločitvi Sodišča EU oklevala pri njegovi sprožitvi". "Že leta smo priča grobim kršitvam vladavine prava, kratenju človekovih pravic in očitni zlorabi sredstev EU v korupcijskih primerih, ki so Madžarsko pod vladavino Viktorja Obana in njegove vladajoče stranke Fidesz preoblikovali v iliberalno državo, ki ne pritiče demokratičnim normam in standardom Evropske unije. Sprožitev 'mehanizma vladavine prava je bila zato težko pričakovana in neizbežna."

Joveva in Grošelj pričakujeta, da zamrznitev sredstev s kvalificirano večino držav članic podpre tudi v Svetu EU. Pričakujeta pa, da bo Republika Slovenija, kljub predhodni podpori spornega delovanja Madžarske, tokrat naredila pravi korak in se bo pridružila vsem državam, ki bodo podprle zamrznitev EU sredstev Madžarski.

EU je uredbo o pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem načela vladavine prava, ki je začela veljati januarja lani, sprejela v okviru pogajanj o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021–2027 in vzpostavitvi sklada za okrevanje po pandemiji covida-19 v skupni vrednosti 1824 milijard evrov.

Madžarska in Poljska sta sicer potem s tožbo zahtevali odpravo te uredbe, ker da zanjo ni ustrezne pravne podlage. A Sodišče EU je njuno pritožbo zavrnilo.

Evropski parlament je že marca pozval Evropsko komisijo, naj začne predvideni mehanizem nemudoma uporabljati.