Tujina

Evropska komisija bo upoštevala sodbo glede obiska Jourove v Sloveniji

Bruselj, 16. 09. 2025 14.19 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Avtor
STA
Bruselj bo upošteval sodbo Splošnega sodišča EU, ki je sredi junija deloma ugodilo tožbi evroposlanca Milana Zvera (EPP/SDS) proti Evropski komisiji v zvezi z dostopom do informacij o obisku tedanje podpredsednice komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023. Kot so navedli v Bruslju, je implementacija sodbe v teku.

"Upoštevali bomo sodbo," je danes o junijski odločitvi Sodišča EU v zvezi z obiskom Jourove v Sloveniji dejal tiskovni predstavnik komisije Olof Gill.

Že v ponedeljek so v Bruslju za slovenske medije navedli, da je implementacija sodbe, na katero se v dvomesečnem roku niso pritožili, v teku. "Komisija bo implementirala operativni del sodbe, pri čemer bo upoštevala usmeritve Splošnega sodišča EU glede razlage prava EU," so pojasnili.

Vera Jourova v Sloveniji
Vera Jourova v Sloveniji FOTO: Bobo

Splošno sodišče EU je 18. junija deloma ugodilo tožbi evroposlanca Zvera, v kateri je zahteval razveljavitev sklepa Evropske komisije, s katerim je ta delno zavrnila njegovo zahtevo za dostop do dokumentacije v zvezi z obiskom tedanje podpredsednice komisije Jourove v Sloveniji v začetku marca 2023.

Sodišče je sklep komisije razglasilo za ničnega v delu, v katerem je bil zavrnjen dostop do zakrite povedi iz dokumenta, namenjenega pripravi na srečanje komisarke s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom.

V preostalih delih je sodišče Zverovo tožbo zavrnilo, med drugim njegovo navedbo, da je podpredsednica komisije, pristojna za preglednost, zlorabila svoja pooblastila.

Za Zvera sporno sprečanje s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča

Slovenskemu evroposlancu se je zdelo sporno predvsem srečanje Jourove s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Accettom, do katerega je prišlo v času presojanja sodišča o ustavnosti novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS).

Zver je sicer v soboto na družbenem omrežju X zapisal, da komisija dva tedna po tistem, ko je sodba postala pravnomočna, "še vedno skriva eno samo točko pogovora med Vero Jourovo in Matejem Accettom".

"Če EU lahko ignorira lastno sodišče, zakaj bi sodbe spoštovale države članice? Transparentnost za državljane, prikrivanje za bruseljsko elito. Na takšna dvojna merila ne pristajam!" je poudaril.

