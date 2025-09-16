Evropska komisija bo upoštevala sodbo glede obiska Jourove v Sloveniji

Bruselj bo upošteval sodbo Splošnega sodišča EU, ki je sredi junija deloma ugodilo tožbi evroposlanca Milana Zvera (EPP/SDS) proti Evropski komisiji v zvezi z dostopom do informacij o obisku tedanje podpredsednice komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023. Kot so navedli v Bruslju, je implementacija sodbe v teku.

"Upoštevali bomo sodbo," je danes o junijski odločitvi Sodišča EU v zvezi z obiskom Jourove v Sloveniji dejal tiskovni predstavnik komisije Olof Gill. Že v ponedeljek so v Bruslju za slovenske medije navedli, da je implementacija sodbe, na katero se v dvomesečnem roku niso pritožili, v teku. "Komisija bo implementirala operativni del sodbe, pri čemer bo upoštevala usmeritve Splošnega sodišča EU glede razlage prava EU," so pojasnili.

Vera Jourova v Sloveniji FOTO: Bobo icon-expand

Splošno sodišče EU je 18. junija deloma ugodilo tožbi evroposlanca Zvera, v kateri je zahteval razveljavitev sklepa Evropske komisije, s katerim je ta delno zavrnila njegovo zahtevo za dostop do dokumentacije v zvezi z obiskom tedanje podpredsednice komisije Jourove v Sloveniji v začetku marca 2023. Sodišče je sklep komisije razglasilo za ničnega v delu, v katerem je bil zavrnjen dostop do zakrite povedi iz dokumenta, namenjenega pripravi na srečanje komisarke s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom. V preostalih delih je sodišče Zverovo tožbo zavrnilo, med drugim njegovo navedbo, da je podpredsednica komisije, pristojna za preglednost, zlorabila svoja pooblastila.

Za Zvera sporno sprečanje s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča