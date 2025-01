Evropska komisija je glede omrežnine v stikih z vlado in regulatorjem

Komisija je v rednih in tesnih stikih s slovensko vlado, ni pa določenega datuma naslednjega srečanja, so navedli. "Trenutno nismo zaskrbljeni, ampak skupaj s slovenskimi partnerji in Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) ugotavljamo, kaj se je sploh zgodilo in kako rešiti to vprašanje v skladu z zakonodajo EU," so poudarili v Bruslju.

Ponovno so spomnili na pravila EU, ki pravijo, da omrežnino določajo neodvisne regulatorne oblasti. Člani odbora neodvisnega regulatorja pa so lahko med mandatom razrešeni samo, če ne izpolnjujejo več zahtev glede neodvisnosti v okviru zakonodaje EU ali če so bili spoznani krivde neustreznega ravnanja.

O tem je tudi sodba Sodišča EU iz leta 2020, da mora biti pristojnost imenovanja in razreševanja članov sveta določenega regulatorja strogo opredeljena v zakonodaji in mora temeljiti na jasnih, objektivnih in preverljivih kriterijih. Postopki morajo ob tem zagotavljati neodvisnost regulatornega organa, so ponovili v Evropski komisiji.