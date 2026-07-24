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Evropska komisija: mladoletniki na TikToku niso dovolj zaščiteni

Bruselj, 24. 07. 2026 14.20 pred 16 dnevi 3 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Otroci na Tik Toku

Družbeno omrežje TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, kot to zahteva evropski akt o digitalnih storitvah (DSA), je sporočila Evropska komisija. Družbenemu omrežju zaradi kršenja DSA grozi denarna kazen.

Preliminarne ugotovitve preiskave, sprožene februarja 2024, po navedbah komisije kažejo, da uporabniški računi mladoletnikov na TikToku ne izpolnjujejo varnostnih standardov, ki jih od spletnih platform zahteva DSA.

Med drugim lahko otroci in najstniki svoj račun nastavijo kot javen, kar pomeni, da lahko katerikoli uporabnik spleta, tudi tisti brez računa na TikToku, vidi vsebino, ki jo objavijo. V okviru te nastavitve pa je vsebina, ki jo objavijo 16- in 17-letniki, tudi priporočena drugim uporabnikom, so zapisali v Bruslju.

Takšna izpostavljenost lahko privede do nezaželenih stikov s potencialnimi spletnimi predatorji in tveganja, da se vsebina uporabi za spletno nadlegovanje.

Kot so še izpostavili na Evropski komisiji, tudi nastavitev uporabniškega računa kot zasebnega mladoletnikom ne zagotavlja popolne zasebnosti, saj jih je mogoče poiskati prek seznamov sledilcev drugih uporabnikov. Njihove profilne fotografije pa ostanejo dostopne vsem, tudi tistim, ki nimajo računa na družbenem omrežju.

Komisija tako preliminarno ugotavlja, da nastavitve računov na TikToku ne izpolnjujejo visokih standardov, ki jih na področjih zasebnosti in varnosti od ponudnikov spletnih platform zahteva DSA.

Poslopje Evropske komisije v Bruslju
Poslopje Evropske komisije v Bruslju
FOTO: AP

TikTok mora spremeniti privzete nastavitve "javnih" uporabniških računov mladoletnikov, da bodo njihove vsebine vidne samo tistim uporabnikom družbenega omrežja, za katere mladoletniki želijo, so navedli na Evropski komisiji.

TikTok je v odzivu napovedal, da bo preučil ugotovitve in zagotovil, da bodo še naprej konstruktivno sodelovali z Evropsko komisijo.

"Uporabniški računi za mladoletnike na TikToku imajo že ob ustvarjanju privzeto nastavljenih več kot 50 funkcij za zasebnost in varnost, ki so jih oblikovali strokovnjaki," je poudaril predstavnik platforme. "Računi uporabnikov, mlajših od 18 let, so privzeto zasebni, poleg tega pa smo ena redkih platform, na katerih mlajši najstniki ne morejo uporabljati neposrednega sporočanja," je dodal. Izpostavil je še, da podpirajo "cilj zaščite mladoletnikov na spletu" in da so odločeni, da bodo "nadaljevali s svojim trdnim procesom nenehnega izboljševanja", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

TikTok lahko zdaj preuči ugotovitve komisije in nanje odgovori, preden bo ta po koncu preiskave objavila odločitev. Če bodo danes objavljene ugotovitve potrjene tudi ob zaključku preiskave, lahko to družbeno omrežje v lasti kitajskega podjetja ByteDance doleti denarna kazen v višini do šest odstotkov svetovnega prometa.

Z več kot 200 milijoni uporabnikov v Evropi je sicer TikTok ena najbolj priljubljenih platform na celini, še posebej med mladimi.

Drsenje med Tik Tok videi
Drsenje med Tik Tok videi
FOTO: Shutterstock

TikTok mora spremeniti privzete nastavitve "javnih" uporabniških računov mladoletnikov, da bodo njihove vsebine vidne samo tistim uporabnikom družbenega omrežja, za katere mladoletniki želijo, so navedli na Evropski komisiji.

TikTok je v odzivu napovedal, da bo preučil ugotovitve in zagotovil, da bodo še naprej konstruktivno sodelovali z Evropsko komisijo.

"Uporabniški računi za mladoletnike na TikToku imajo že ob ustvarjanju privzeto nastavljenih več kot 50 funkcij za zasebnost in varnost, ki so jih oblikovali strokovnjaki," je poudaril predstavnik platforme. "Računi uporabnikov, mlajših od 18 let, so privzeto zasebni, poleg tega pa smo ena redkih platform, na katerih mlajši najstniki ne morejo uporabljati neposrednega sporočanja," je dodal. Izpostavil je še, da podpirajo "cilj zaščite mladoletnikov na spletu" in da so odločeni, da bodo "nadaljevali s svojim trdnim procesom nenehnega izboljševanja", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

TikTok lahko zdaj preuči ugotovitve komisije in nanje odgovori, preden bo ta po koncu preiskave objavila odločitev. Če bodo danes objavljene ugotovitve potrjene tudi ob zaključku preiskave, lahko to družbeno omrežje v lasti kitajskega podjetja ByteDance doleti denarna kazen v višini do šest odstotkov svetovnega prometa.

Z več kot 200 milijonov uporabnikov v Evropi je sicer TikTok ena najbolj priljubljenih platform na celini, še posebej med mladimi.

TikTok Evropska komisija zaščita mladoletnikov spletna varnost
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KOMENTARJI1

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OmniLiberalec42
24. 07. 2026 15.39
uauu, za otroke se gre ane? In čisto slučajno z zaščito otrok odvzamemo še več zasebnosti vsem ostalim. Krasna poteza eu!
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