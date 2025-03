Evropska komisija: Naredite si za vsaj 72 ur zalog

Vsak državljan bi moral imeti na zalogi dovolj hrane za vsaj 72 ur, namerava po poročanju Politica priporočiti Evropska komisija. Pri bruseljskem mediju so namreč dobili vpogled v osnutek strategije za pripravljenost v primeru kriz, ki naj bi jo objavili še danes.

V dokumentu predvidevajo različne scenarije, od vojne in kibernetskih napadov do smrtonosnih bolezni in poplav zaradi podnebnih sprememb. Pet let po izbruhu covida-19 in tri leta po začetku ruske agresije na Ukrajino je namreč svet veliko manj predvidljiv, kot je bil. "Nobena od velikih kriz preteklih let ni bila izolirana ali kratkotrajna. Evropa si ne more privoščiti, da bi se še naprej zgolj odzivala," Politico citira dokument, v katerem je poudarjeno tudi, da je začetno obdobje vedno najbolj kritično.

Strategijo naj bi še danes predstavila podpredsednica Evropske komisije Roxana Mînzat. Njeno sporočilo bo "popravite streho, dokler sije sonce", je dejala in dodala, da je cilj Evropske komisije pomagati posameznikom, gospodinjstvom.

S strategijo, katere osnutek je spisan na 17 straneh, želijo "ustvariti varno in odporno Evropsko unijo z zmogljivostmi, potrebnimi za predvidevanje in obvladovanje groženj in nevarnosti, ne glede na njihovo naravo ali izvor". To vključuje zagotavljanje smernic državam članicam za "skladiščenje bistvenih zalog, krizno načrtovanje, razpoložljivost zavetišč ter ukrepe za zagotavljanje razpoložljivosti kritične infrastrukture," navaja predlog.