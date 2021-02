Evropska komisija o Janševem napadu na novinarko: Te besede obsojamo

"Zaščita novinarjev bi morala biti prioriteta vsake države. Sovraštva, groženj in osebnih napadov ne sme biti." Tako so v Evropski komisiji odgovorili na vprašanje dopisnika avstrijskega časnika Die Presse o Janševem napadu na novinarko Politica. Gre sicer za skoraj leto dni staro izjavo podpredsednice Vere Jourove, ki so jo v Bruslju ponovili in potrdili, da za temi besedami trdno stoji tudi predsednica komisije Ursula von der Leyen. Vprašanju, ali Janšev tvit obsojajo, so se najprej izognili, na vztrajanje novinarjev pa prikimali.

Spomnimo, Vera Jourva je lani v kontekstu napadov na novinarje v Sloveniji izjavila, da bi morali imeti novinarji možnost poročanja brez strahu. "Svobodni in neodvisni mediji so ključni za demokracijo in vrednote EU. Njihova naloga je, da preverjajo odgovornost nas, politikov. Zaščita novinarjev mora biti prioriteta za vsako državo. Ne sme biti sovraštva, groženj in osebnih napadov." "Te besede veljajo tudi danes," je povedal govorec Evropske komisije Christian Wigand."In da – za njimi trdno stoji tudi predsednica komisije," je dodal. Evropska komisija glede svobode medijev stopila v stik s slovenskimi oblastmi "Z vami v tem medijskem središču sodelujemo vsak dan, zato zelo dobro poznamo profesionalnost in predanost bruseljskih novinarjev," je v odgovoru dopisniku avstrijskega časnika Die Presse Oliverju Grimmu poudarilWigand. Ob tem je izrecno izpostavil avtorico Politicovega članka o položaju medijev v Sloveniji Lili Bayer. Kot smo poročali včeraj, je Janez Janša na Twitterju zapisal, da Bayerjeva v članku, ki je kritičen do njega, laže. V bran novinarki stopili ugledni NY Times, Euronews in evroposlanec Verhofstadt Konkretnemu vprašanju, ali obsojajo komunikacijo Janše, so se v EK najprej izognili. Na vztrajanje novinarjev pa je glavni govorec komisije Eric Mamer naposled le dejal, da Janšev tvit obsojajo, prav tako obsojajo takšne napade na novinarje. "Ne sprejemamo žaljivih besed, ki so bile usmerjene proti novinarki, in jih obsojamo," je dejal. Na podlagi tvita, ki vsebuje eno osebno žalitev ali komentar, pa ne morejo sprožiti postopka za kršitev zakonodaje EU, je še pojasnil.