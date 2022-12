Evropska komisija odkrila številne kršitve pri popustih na črni petek

Popusti na črni petek, ko trgovci množično ponujajo izdelke po znižanih cenah, so bili napovedani za več kot polovico izdelkov, med njimi pa je bilo 23 odstotkov očitno neskladnih s pravom EU, so sporočili iz Bruslja. "Direktiva o označevanju cen določa, da morajo trgovine, vključno s spletnimi prodajalnami, navesti najnižjo ceno, ki je veljala za izdelek v zadnjih 30 dneh pred popustom. Preiskava je pokazala kršitve pri vsaj 43 odstotkih pregledanih spletnih strani," so dodali.

Vse spletne prodajalce so pozvali, naj spoštujejo pravila in spremenijo zavajajoče prakse. "Naloga organov za varstvo potrošnikov pa je, da zdaj stopijo v stik s trgovci in zahtevajo spremembe praks ter po potrebi sprožijo izvršilne ukrepe, ki lahko privedejo tudi do kazni," so zapisali.

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je ob tem poudaril, da morajo biti dobre priložnosti za nakup dejansko dobre, "ne da temeljijo na zavajajočih tržnih pristopih". "Vedno morajo temeljiti na konkretni cenovni primerjavi," je dodal.

V pregled, ki ga je Komisija opravila v sodelovanju z nacionalnimi organi za varstvo potrošnikov, so bile v enem mesecu vključene cene 16.000 izdelkov na 176 spletnih straneh.