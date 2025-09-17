Bruselj odobril zdravilo za poporodno depresijo

Poporodna depresija je duševno zdravstveno stanje, ki lahko prizadene ženske po porodu in se kaže v vztrajni žalosti, tesnobi in utrujenosti. Depresija je lahko huda in dolgotrajna ter ima negativne posledice za mater in otroka.
Do danes ni bilo odobrenih posebnih zdravljenj za to stanje, standardni antidepresivi pa pogosto ne delujejo dovolj hitro.
Odobritev zdravila zuranolon temelji na pozitivni znanstveni oceni Evropske agencije za zdravila (EMA). Prednost tega zdravila je, da zmanjšuje simptome, povezane s poporodno depresijo, po dveh tednih zdravljenja, so zapisali pri komisiji.
Zuranolon je zdravilo na recept in ima lahko nekatere stranske učinke. Zdravila ni priporočljivo jemati med nosečnostjo ali v času dojenja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.