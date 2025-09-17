Bruselj odobril zdravilo za poporodno depresijo

Poporodna depresija je duševno zdravstveno stanje, ki lahko prizadene ženske po porodu in se kaže v vztrajni žalosti, tesnobi in utrujenosti. Depresija je lahko huda in dolgotrajna ter ima negativne posledice za mater in otroka.

Do danes ni bilo odobrenih posebnih zdravljenj za to stanje, standardni antidepresivi pa pogosto ne delujejo dovolj hitro.