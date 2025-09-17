Svetli način
Tujina

Bruselj odobril zdravilo za poporodno depresijo

Bruselj, 17. 09. 2025 15.43 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
2

Evropska komisija je izdala dovoljenje za promet z zdravilom zuranolon za zdravljenje poporodne depresije. Do danes ni bilo odobrenih posebnih zdravljenj za to stanje, standardni antidepresivi pa pogosto ne delujejo dovolj hitro, so sporočili pri komisiji.

Poporodna depresija je duševno zdravstveno stanje, ki lahko prizadene ženske po porodu in se kaže v vztrajni žalosti, tesnobi in utrujenosti. Depresija je lahko huda in dolgotrajna ter ima negativne posledice za mater in otroka.

Do danes ni bilo odobrenih posebnih zdravljenj za to stanje, standardni antidepresivi pa pogosto ne delujejo dovolj hitro.

Poporodna depresija lahko prizadane ženske po porodu in se kaže v vztrajni žalosti, tesnobi in utrujenosti.
Poporodna depresija lahko prizadane ženske po porodu in se kaže v vztrajni žalosti, tesnobi in utrujenosti. FOTO: Shutterstock

Odobritev zdravila zuranolon temelji na pozitivni znanstveni oceni Evropske agencije za zdravila (EMA). Prednost tega zdravila je, da zmanjšuje simptome, povezane s poporodno depresijo, po dveh tednih zdravljenja, so zapisali pri komisiji.

Zuranolon je zdravilo na recept in ima lahko nekatere stranske učinke. Zdravila ni priporočljivo jemati med nosečnostjo ali v času dojenja.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
17. 09. 2025 16.51
Dajte še zdravilo za predporodno depresijo. Do 40 leta fse kar je potem pa umetna.
ODGOVORI
0 0
Nightingale
17. 09. 2025 16.05
+1
Ni boljšega za BigPharma kot dovoljenje za distribucijo "zdravila", ki ne zdravi...
ODGOVORI
2 1
