Evropska komisija proti Španiji: nizkocenovniki lahko zaračunavajo prtljago

Špansko ministrstvo za zaščito potrošnikov je lani petim nizkocenovnim prevoznikom – Ryanairu, easyJetu, Norwegianu, Vuelingu in Volotei – skupno naložilo 179 milijonov evrov kazni. Po mnenju španskih oblasti so družbe z zaračunavanjem prtljage kršile pravice potrošnikov in zavajale pri oglaševanju nizkih cen letalskih vozovnic, poroča Reuters.
Evropska komisija meni, da takšne kazni kršijo zakon o zračnih prevozih v EU, ki letalskim družbam zagotavlja svobodo pri oblikovanju cen. Komisija je Španiji poslala uradni opomin. Španija ima zdaj dva meseca časa za odgovor in odpravo neskladnosti.
Opomin odpira tako imenovani postopek za ugotavljanje kršitev, ki bi lahko zadevo na koncu pripeljal pred Sodišče EU.
Španski minister za pravice potrošnikov Pablo Bustinduy je odločitev Komisije kritiziral. "Žalostno je, da se je Evropska komisija odločila postaviti v vlogo zagovornika peščice velikih multinacionalk, ki služijo na račun potrošnikov," je povedal. "Zadevo bomo peljali pred evropsko sodišče in svojo pozicijo branili z vso odločnostjo."
Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary pa je odločitev Komisije pozdravil in dejal, da ta v resnici ščiti potrošnike, saj jim omogoča več cenovne izbire.
Špansko sodišče je sicer že junija izdalo začasno odločbo, s katero je zadržalo izvrševanje kazni, dokler se postopek ne zaključi. Letalske družbe tako lahko do nadaljnjega ohranijo svojo obstoječo cenovno politiko.
