Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Evropska komisija proti Španiji: nizkocenovniki lahko zaračunavajo prtljago

Bruselj, 09. 10. 2025 08.19 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
6

Evropska komisija je sporočila, da so kazni, ki jih je Španija naložila irskemu prevozniku Ryanair in drugim nizkocenovnim letalskim družbam zaradi zaračunavanja dodatnih pristojbin za ročno prtljago, v nasprotju z evropsko zakonodajo.

Špansko ministrstvo za zaščito potrošnikov je lani petim nizkocenovnim prevoznikom – Ryanairu, easyJetu, Norwegianu, Vuelingu in Volotei – skupno naložilo 179 milijonov evrov kazni. Po mnenju španskih oblasti so družbe z zaračunavanjem prtljage kršile pravice potrošnikov in zavajale pri oglaševanju nizkih cen letalskih vozovnic, poroča Reuters.

Evropska komisija meni, da takšne kazni kršijo zakon o zračnih prevozih v EU, ki letalskim družbam zagotavlja svobodo pri oblikovanju cen. Komisija je Španiji poslala uradni opomin. Španija ima zdaj dva meseca časa za odgovor in odpravo neskladnosti.

Merjenje velikosti kovčkov
Merjenje velikosti kovčkov FOTO: Shutterstock

Opomin odpira tako imenovani postopek za ugotavljanje kršitev, ki bi lahko zadevo na koncu pripeljal pred Sodišče EU.

Španski minister za pravice potrošnikov Pablo Bustinduy je odločitev Komisije kritiziral. "Žalostno je, da se je Evropska komisija odločila postaviti v vlogo zagovornika peščice velikih multinacionalk, ki služijo na račun potrošnikov," je povedal. "Zadevo bomo peljali pred evropsko sodišče in svojo pozicijo branili z vso odločnostjo."

Ryanair letalo
Ryanair letalo FOTO: Shutterstock

Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary pa je odločitev Komisije pozdravil in dejal, da ta v resnici ščiti potrošnike, saj jim omogoča več cenovne izbire.

Špansko sodišče je sicer že junija izdalo začasno odločbo, s katero je zadržalo izvrševanje kazni, dokler se postopek ne zaključi. Letalske družbe tako lahko do nadaljnjega ohranijo svojo obstoječo cenovno politiko.

nizkocenovniki letalske družbe Španija Evropska komisija
Naslednji članek

Iz zvočnikov pet ur donela rojstnodnevna pesem, obupani sosedje klicali gasilce

Naslednji članek

Mlad motorist umrl na poti na pogreb žrtve prometne nesreče

SORODNI ČLANKI

Nizkocenovnikom 150 milijonov kazni zaradi zaračunavanja ročne prtljage

Ryanair lete odpoveduje v zadnjem trenutku, potniki besnijo: 'Vznemirjenje pred potovanjem se je spremenilo v skrb'

Ryanair bo zaradi številnih zamud letal do konca oktobra odpovedal okoli 2000 letov

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ACC0
09. 10. 2025 09.54
jaz ne bi preveč drezal v nizkocenovnike, imajo že tako nizko ceno.
ODGOVORI
0 0
pepe007
09. 10. 2025 09.51
Pri nizkocenovnikih zaradi cen prtljage lahko računaš, da boš prtljago na izstopu tudi imel, ker ljudje iščejo poceni varianto in je imajo malo. Drugje prtljago prav tako plačaš, oddaš, samo na cilju je nimaš, ker so prodali več kot je zmogljivost letala in je niso v celoti naložili. Pride z enim od naslednjih letov ...
ODGOVORI
0 0
windskiper
09. 10. 2025 09.26
+3
če greš na krajše počitnice, pa res ne rabiš s sabo vlačit cele omare...drgač pa vakum vrečka pa not spraviš ogromno
ODGOVORI
3 0
SPARKS
09. 10. 2025 09.24
+5
Ja in? Kje je problem? Vnaprej je jasna cena letalske karte in cena prtljage. Zakaj prisiljevati nekoga da gre s prtljago, če gre lahko pol ceneje brez prtljage.
ODGOVORI
5 0
kle21
09. 10. 2025 09.19
+3
letalska karta 40 eur, prtljaga 160.
ODGOVORI
4 1
Greznica
09. 10. 2025 09.04
+2
Samo denar denar denar ... greznica
ODGOVORI
4 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286