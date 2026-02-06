Evropska komisija po kritikah brani svoje komisarje

"Komisarji Fitto, Kubilius in Kos so včeraj Slovenijo obiskali v vlogi komisarjev. Imeli so srečanja tako z vladajočimi kot opozicijskimi strankami, tako da so imeli politično uravnotežen program. Med obiskom so komisarji govorili zgolj o zadevah EU in zadevah, povezanih z njihovimi področji," je povedal tiskovni predstavnik komisije Maciej Berestecki.

Dodal je, da morajo člani komisije v skladu s kodeksom ravnanja ohranjati politične stike tako na ravni EU kot tudi na ravni držav članic. Poleg tega je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen komisarje v opisu nalog ob začetku mandata pozvala, naj redno obiskujejo države članice, je še dejal tiskovni predstavnik.

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za kohezijo, Fitto iz vrst Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) ter komisar za obrambo Andrius Kubilius iz Evropske ljudske stranke (EPP) sta se v četrtek v Ljubljani udeležila razprav v okviru tridnevnega obiska vodstva politične skupine EPP.