Evropska komisija po kritikah brani svoje komisarje

"Komisarji Fitto, Kubilius in Kos so včeraj Slovenijo obiskali v vlogi komisarjev. Imeli so srečanja tako z vladajočimi kot opozicijskimi strankami, tako da so imeli politično uravnotežen program. Med obiskom so komisarji govorili zgolj o zadevah EU in zadevah, povezanih z njihovimi področji," je povedal tiskovni predstavnik komisije Maciej Berestecki.
Dodal je, da morajo člani komisije v skladu s kodeksom ravnanja ohranjati politične stike tako na ravni EU kot tudi na ravni držav članic. Poleg tega je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen komisarje v opisu nalog ob začetku mandata pozvala, naj redno obiskujejo države članice, je še dejal tiskovni predstavnik.
Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za kohezijo, Fitto iz vrst Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) ter komisar za obrambo Andrius Kubilius iz Evropske ljudske stranke (EPP) sta se v četrtek v Ljubljani udeležila razprav v okviru tridnevnega obiska vodstva politične skupine EPP.
Ob tem sta na novinarski konferenci nastopila skupaj s predsednikom EPP Manfredom Webrom ter predsednikoma SDS in NSi Janezom Janšo in Jernejem Vrtovcem.
Vodji S&D Iratxe Garcia Perez in liberalcev Valerie Hayer, ki sta se te dni v Ljubljani prav tako udeležili srečanj svojih političnih skupin, sta bili zaradi predvolilne narave dogodka do njune udeležbe kritični in sta zaskrbljenost izrazili v skupnem pismu predsednici von der Leyen. Menita, da bi lahko bila udeležba komisarjev na novinarski konferenci v podporo nacionalnemu kandidatu v obdobju volilne kampanje v nasprotju s kodeksom ravnanja komisarjev.
V Sloveniji je bila v četrtek na delovnem obisku tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki se je sešla z vodstvom Renew in si s predsednikom vlade Robertom Golobom v okviru obiska vlade na Koroškem ogledala nekatere dele v poplavah prizadetih območij.
