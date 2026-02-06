Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Evropska komisija po kritikah brani svoje komisarje

Bruselj, 06. 02. 2026 15.36 pred 32 minutami 2 min branja 7

Avtor:
STA L.M.
Poslopje Evropske komisije v Bruslju

Obiski članov Evropske komisije Raffaeleja Fitta, Andriusa Kubiliusa in Marte Kos v Sloveniji so bili v skladu s kodeksom ravnanja komisarjev, so po kritikah političnih skupin socialistov in demokratov (S&amp;D) in liberalcev (Renew) na račun Fitta in Kubiliusa danes zagotovili v Bruslju.

"Komisarji Fitto, Kubilius in Kos so včeraj Slovenijo obiskali v vlogi komisarjev. Imeli so srečanja tako z vladajočimi kot opozicijskimi strankami, tako da so imeli politično uravnotežen program. Med obiskom so komisarji govorili zgolj o zadevah EU in zadevah, povezanih z njihovimi področji," je povedal tiskovni predstavnik komisije Maciej Berestecki.

Dodal je, da morajo člani komisije v skladu s kodeksom ravnanja ohranjati politične stike tako na ravni EU kot tudi na ravni držav članic. Poleg tega je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen komisarje v opisu nalog ob začetku mandata pozvala, naj redno obiskujejo države članice, je še dejal tiskovni predstavnik.

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za kohezijo, Fitto iz vrst Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) ter komisar za obrambo Andrius Kubilius iz Evropske ljudske stranke (EPP) sta se v četrtek v Ljubljani udeležila razprav v okviru tridnevnega obiska vodstva politične skupine EPP.

Obisk članov Evropske komisije
Obisk članov Evropske komisije
FOTO: Bobo

Ob tem sta na novinarski konferenci nastopila skupaj s predsednikom EPP Manfredom Webrom ter predsednikoma SDS in NSi Janezom Janšo in Jernejem Vrtovcem.

Vodji S&D Iratxe Garcia Perez in liberalcev Valerie Hayer, ki sta se te dni v Ljubljani prav tako udeležili srečanj svojih političnih skupin, sta bili zaradi predvolilne narave dogodka do njune udeležbe kritični in sta zaskrbljenost izrazili v skupnem pismu predsednici von der Leyen. Menita, da bi lahko bila udeležba komisarjev na novinarski konferenci v podporo nacionalnemu kandidatu v obdobju volilne kampanje v nasprotju s kodeksom ravnanja komisarjev.

V Sloveniji je bila v četrtek na delovnem obisku tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki se je sešla z vodstvom Renew in si s predsednikom vlade Robertom Golobom v okviru obiska vlade na Koroškem ogledala nekatere dele v poplavah prizadetih območij.

Evropska komisija komisarji Slovenija obisk kodeks

Teheran končal pogajanja, ZDA pozivajo državljane k takojšnjemu odhodu

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
06. 02. 2026 16.00
Ali so imeli izobraževalne ure iz UDBA-veščin? EU postaja vse bolj diktatura.
Odgovori
+1
1 0
KatiFafi
06. 02. 2026 15.48
Dajte levi, vi in razne Vonte, Klakočarke, Grgurevičeve, Sukičeve in podobne histerične ženske se pa že mal ohladite lepo prosim, ker to je pa res že totalna histerija kar se greste.
Odgovori
+4
4 0
peresni
06. 02. 2026 16.09
Umiri se ...niste še v zaporu.
Odgovori
0 0
peresni
06. 02. 2026 15.43
Če zmaga Janša, bo po šutarjevemu zakonu janšev sin dobil še 130000 ali 1.300000 e? Bo to madžarski ali Telekomov denar? Zdaj pa nam ni nič več jasno. Bo to razložil, Snežić, Simić, Mahnić ali Logar?
Odgovori
-6
0 6
KatiFafi
06. 02. 2026 15.49
Če bi Janšev sin dobil 1.300.000 eur je to še vedno kaplja v morje v primerjavi z Jankovićem in Golobom, ki denar dnevno prevažata s kamioni, saj ga je tudi za kufre že preveč. Mal se umirte.
Odgovori
+2
2 0
peresni
06. 02. 2026 16.08
Samo da ti je ok, da lahko kriminalci delajo kar hočejo. Zmagal si...otroci so ponosni nate
Odgovori
0 0
300 let do specialista
06. 02. 2026 15.40
Satanisti.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527