Evropska komisija podprla Tajvan: 'Potrebujemo jasno razlago resolucije'

Poslanci Evropske komisije so opozorili, da teh poskusov Kitajske, zlasti s silo, ne bodo sprejeli in se bodo odločno odzvali. V resoluciji, ki so jo sprejeli s 432 glasovi za, 60 proti in 71 vzdržanimi, obsojajo neupravičene vojaške vaje Kitajske in nadaljnje vojaške provokacije proti Tajvanu ter poudarjajo, da vojaško kopičenje spreminja ravnovesje moči v indo-pacifiški regiji.