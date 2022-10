'Podelitev statusa kandidatke je ponudba Evrope BiH ter njenim ljudem'

"Evropska komisija priporoča, da Evropski svet Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo v Evropski uniji, a ob razumevanju, da opravi določene korake," je ob predstavitvi letošnjega širitvenega poročila v parlamentu povedal Oliver Varhelyi . Bruselj pričakuje, da BiH prednostno sprejme dopolnila glede integritete k obstoječemu zakonu o visokem sodnem in tožilskem svetu. Poleg tega naj sprejme nov zakon o tem svetu, zakon o sodišču BiH ter zakon o preprečevanju konflikta interesov.

Ursula von del Leyen in Šefik Džaferović na srečanju v Pragi.

Končno odločitev o podelitvi statusa kandidatke bo sprejel Evropski svet, v katerem sodelujejo voditelji držav članic EU, je še povedal Varhelyi in dodal, da bi se to lahko zgodilo decembra.

Po splošnih volitvah v BiH 2. oktobra pričakuje, da bodo institucije na državni in kantonalni ravni vzpostavljene hitro, da bi se osredotočili na reforme.

Komisija od BiH pričakuje tudi napredek na področjih boja proti korupciji, učinkovitega upravljanja migracij in meja ter svobode izražanja in medijev. Varhelyi je poudaril še, da so voditelji EU pozvali k dokončanju ustavnih in volilnih reform. "Podelitev statusa kandidatke je ponudba Evrope Bosni in Hercegovini ter njenim ljudem. To delamo za njih. Vendar pa se ob tem pojavljajo tudi velika pričakovanja. Zdaj mora elita to uresničiti," je povedal komisar za širitev.

Za podelitev statusa kandidatke BiH si med drugim močno prizadeva Slovenija, ki želi, da bi se to zgodilo še letos.

Da bi status kandidatke BiH podelili še letos, si močno prizadeva tudi Slovenija. Voditelji EU so sicer na junijskem vrhu sklenili, da so BiH pripravljeni podeliti ta status, in Evropsko komisijo pozvali, naj poroča o izpolnjevanju 14 prednostnih nalog, ki jih je določila v svojem mnenju o kandidaturi leta 2019.

Komisar je danes poudaril, da te prednostne naloge ostajajo nespremenjene. Pred začetkom pogajanj bo morala BiH izpolniti vse, je sklenil komisar.

Gre za poročilo o napredku kandidatk za članstvo v EU. Širitveno poročilo obsega države Zahodnega Balkana in Turčijo, ne pa še Ukrajine in Moldavije. To je prvo poročilo po začetku pristopnih pogajanj s Skopjem in Tirano.

Pahor pozdravlja odločitev Bruslja

V odzivu na poročilo je slovenski predsednik Borut Pahor pozdravil odločitev Evropske komisije. Gre za pobudo Slovenije, ki jo je predsednik Pahor prvič uradno predstavil v govoru na letošnji Münchenski varnostni konferenci, 22. februarja 2022. Njegova pobuda je tedaj in kasneje sprožila veliko odmevov, saj se je zavzel, da se BiH dodeli status celo brez slehernega pogoja (fast track), kar bi bilo zunaj ustaljene prakse in do tedaj brez primere v zgodovini. Pri tem je predsednik Pahor poudarjal, da pri BiH ne gre za ozko administrativno izpolnjevanje pogojev, marveč za prvovrstno geopolitično vprašanje. Njegova pobuda je bila javnosti posredovana pred rusko agresijo na Ukrajino, prav argument geopolitike pa je potem prevladal, da se je Evropski svet junija letos odločil za dodelitev takega statusa Ukrajini (fast track).

Današnja odločitev Evropske komisije vzbuja veliko upanje, da bo na decembrskem zasedanju Sveta EU BiH dobila status kandidatke, kar je po mnenju predsednika republike Pahorja prelomno iz dveh razlogov: prvič, ker se s tem dejansko začenja evropska perspektiva BiH in drugič, ker je to velikega pomena za mir in stabilnost na Zahodnem Balkanu.

Dlje na poti v EU sta medtem Severna Makedonija in Albanija, ki sta julija po dolgih letih čakanja vendarle začeli pristopna pogajanja z EU. Najdlje pa sta prišli Srbija in Črna gora, ki se že več let pogajata o vstopu, a samega vstopa še ni na vidiku. Srbijo pri tem ovira predvsem njen spor s Kosovom, ki si ga prizadeva rešiti tudi Unija.