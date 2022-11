Evropska komisija predlaga priznanje covida-19 kot poklicne bolezni

Delavci s področja preprečevanja bolezni so predvsem zdravstveni delavci in delavci na področju socialnega varstva ter pomoči na domu, piše v sporočilu Evropske komisije. Ob tem so poudarili pomen podpore delavcem, okuženim s covidom-19, in družinam, ki so izgubile člane zaradi izpostavljenosti bolezni pri delu.

Čeprav večina držav članic Unije covid-19 že priznava kot poklicno bolezen ali nesrečo pri delu, je namen današnje posodobitve po besedah Komisije dodatno spodbuditi dosleden pristop na tem področju po vsej EU.

Države članice EU bodo morale slediti temu priporočilu in opredeliti podrobnosti v nacionalnih zakonodajah, med drugim glede izplačevanja odškodnin.

Priporočilo sicer sledi tristranskemu dogovoru, ki so ga maja 2022 dosegli države članice, delavci in delodajalci v Svetovalnem odboru za varnost in zdravje pri delu (ACSH). Prispeva pa tudi k izvajanju strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu 2021–2027, ki je to posodobitev tudi napovedal.