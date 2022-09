Evropska komisija predlaga zamrznitev dela evropskih sredstev za Madžarsko

Po podatkih EU je imela naša vzhodna soseda med vsemi članicami v obdobju 2015–2019 daleč največji delež nepravilnosti pri porabi evropskih sredstev. Bruselj jo je zato pozval k preglednosti in odgovornosti pri javnih naročilih. Usoda finančnih tokov iz Bruslja v Budimpešto bo sicer znana čez nekaj mesecev.

Evropski poslanci so izrazili zaskrbljenost zaradi stanja demokracije na Madžarskem, ki se po njihovem še poslabšuje. Evropsko komisijo so pozvali, naj ukrepa, med drugim z zamrznitvijo evropskih sredstev. Poslance še naprej skrbi stanje demokracije in temeljnih pravic na Madžarskem, ki se je po tistem, ko je Evropski parlament leta 2018 sprožil postopek po 7. členu proti tej članici, še poslabšalo, in sicer z "namernimi in sistematičnimi prizadevanji madžarske vlade", ki ga je zaostrilo neukrepanje Evropske komisije, izhaja iz osnutka poročila, predstavljenega na zasedanju v Strasbourgu.

Kot je znano, je komisija 22. julija dala Madžarski rok, da odpravi njene pomisleke glede spoštovanja vladavine prava, preden bi vlade članic EU pozvala, naj Budimpešti začasno zamrznejo del sredstev, ki naj bi jih Madžarska prejela iz evropskega proračuna. To je del mehanizma pogojevanja evropskih sredstev z vladavino prava, namenjenega zaščiti finančnih interesov EU pred kršitvami načel pravne države s strani vlad držav članic EU.