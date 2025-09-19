Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Evropska komisija sprejela nov sveženj sankcij proti Rusiji

Bruselj, 19. 09. 2025 13.04 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
10

Evropska komisija je sprejela predlog 19. svežnja sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, ki ga bodo zdaj obravnavale države članice. Podrobnosti bosta kasneje predstavili predsednica komisije Ursula von der Leyen in visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

"Lahko potrdimo, da je komisija sprejela nov, 19. paket sankcij proti Rusiji," je povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinho.

Napovedala je, da bosta kasneje podrobnosti predloga v ločenih izjavah predstavili predsednica komisije Ursula von der Leyen in visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas.

Slednja je sicer pretekli teden na družbenem omrežju X ob podaljšanju doslej sprejetih sankcij zapisala, da komisija zaključuje pripravo 19. svežnja, ki bo vključeval dodatne omejitve prodaje ruske nafte, ukrepe proti t. i. ladjam flote v senci, ki jih Rusija uporablja za izogibanje cenovni kapici na izvoz ruske nafte v tretje države, in sankcije proti bančnemu sektorju. V preteklih tednih so med možnimi področji omenjali še kriptovalute. 

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen FOTO: AP

EU želi z novim paketom ukrepov še okrepiti pritisk na Rusijo, ki kljub mirovnim prizadevanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa nadaljuje silovite napade na Ukrajino. 

Unija je v nekaj več kot treh letih in pol ruske agresije sprejela 18 paketov sankcij proti Moskvi, zadnjega sredi julija letos. Ta je med drugim vključeval ukrepe na energetskem področju, sankcije proti ladjam flote v senci in ukrepe, namenjene preprečevanju izogibanju pred tem sprejetih ukrepov. 

Tako kot vse doslej bodo morale tudi danes predstavljeni predlog potrditi države članice, ki o sankcijah odločajo s soglasjem.

sankcije rusija evropska komisija
Naslednji članek

73-letni jadralni padalec se je zaletel v tovornjak in preživel

Naslednji članek

Hišni pripor za obtožene za zrušenje nadstreška v Novem Sadu

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mens sana
19. 09. 2025 13.28
............zlobna teta strelja v lastno koleno že devetnajstič.......................
ODGOVORI
0 0
Mukec
19. 09. 2025 13.27
19ti paket 🤣
ODGOVORI
0 0
Wolfman
19. 09. 2025 13.26
+1
Res smešno! R
ODGOVORI
1 0
slayer2
19. 09. 2025 13.20
+1
🤣🤣🤣🤢🤢🤢🤮🤮🤮
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
19. 09. 2025 13.19
+3
Predvidevam, da zato, ker je prejšnjih 19 imelo tako blagodejne učinke...pa to. 🤡🤡🤡🤡🤡
ODGOVORI
3 0
zmerni pesimist
19. 09. 2025 13.15
+5
In paket bo zopet udaril po eu
ODGOVORI
5 0
2mt8
19. 09. 2025 13.13
-3
Rusiji evropske sankcije nič ne morejo, ker je Kitajska Rusiji posodila že toliko denarja da bo Rusija kmalu last Kitajske 🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 4
but_the_ppl_are_retarded
19. 09. 2025 13.24
+1
Loobi Jezoos. Ka ti pišeš... Hkrati pa pozabljaš, da se onkraj Atlantika zaključije najdaljši bankrot v moderni zgodovini; od leta 1971. Odkar je goldback le greenback.
ODGOVORI
1 0
rdeča petokraka
19. 09. 2025 13.11
+6
Ma ne sankcije, že sedaj težko živimo. Rusi pa z vsakimi bolje.
ODGOVORI
6 0
but_the_ppl_are_retarded
19. 09. 2025 13.20
To pa sploh ne drži... Zdaj jim že pralnih strojev in lopat primanjkuje. Vlada je pa itak že ene 16x pobralo.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256