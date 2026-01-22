Naslovnica
Tujina

Evropska komisija prestala novo glasovanje o nezaupnici

22. 01. 2026

Avtor:
STA
Ursula von der Leyen

Poslanci Evropskega parlamenta so danes zavrnili predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki ga je zaradi nasprotovanja trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur vložila skrajno desna skupina Domoljubi za Evropo.

Evropski poslanci so predlog nezaupnice zavrnili s 390 glasovi proti, 165 glasovi za in 10 vzdržanimi glasovi, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Od slovenskih poslancev je predlog nezaupnice podprl le Matjaž Nemec (S&D/SD). Proti so glasovali Romana Tomc in Zala Tomašič (obe EPP/SDS), Matej Tonin (EPP/NSi) in Marjan Šarec (Renew/Svoboda). Irena Joveva (Renew/Svoboda) in Milan Zver (EPP/SDS) pa sta bila pri glasovanju vzdržana.

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je v ponedeljek v Evropskem parlamentu v razpravi o predlogu nezaupnice zagovarjal sklenitev trgovinskega sporazuma, ki med drugim vključuje varovalke za zaščito evropskih kmetov.

Poslopje Evropske komisije v Bruslju
Poslopje Evropske komisije v Bruslju
FOTO: AP

Prvopodpisana pod predlog nezaupnice Kinga Gal iz Domoljubov za Evropo pa je v ponedeljek v razpravi opozorila, da bodo zaradi omenjenega trgovinskega sporazuma evropske trge preplavili poceni in ohlapno regulirani proizvodi, ki bodo ustvarjali nepravično konkurenco domačim proizvodom.

Trgovinski sporazum z blokom Mercosur je Šefčovič z zunanjimi ministri Argentine, Brazilije, Urugvaja in Paragvaja podpisal v soboto v paragvajski prestolnici Asuncion. To je storil kljub nasprotovanju nekaterih držav članic, vključno s Francijo, in evropskih kmetov, ki svarijo pred nelojalno konkurenco iz Južne Amerike.

Skladno z dogovorom, o katerem sta se strani pogajali četrt stoletja, bo četverica južnoameriških držav postopoma odpravila carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, zdravila in čokolado. Južnoameriški kmetje pa bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh in še okoli 20 drugih občutljivih dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami.

Sporazum bo začel veljati šele, ko bodo države Mercosurja dokončale svoje interne postopke in ko ga bo potrdil Evropski parlament. Toda ta je v sredo sklenil Sodišče EU zaprositi za mnenje o tem, ali je v soboto podpisani dogovor v skladu s pogodbami unije. Ker bo parlament o sporazumu odločal po prejemu mnenja sodišča, se bo postopek potrjevanja očitno precej zavlekel.

Današnje glasovanje je bilo sicer že četrto glasovanje o predlogu nezaupnice drugi Evropski komisiji pod vodstvom nemške političarke Ursule von der Leyen iz vrst EPP, ki je mandat nastopila decembra 2024.

evropska komisija nezaupnica
