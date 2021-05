Evropska komisija s predlogom o obdavčitvi podjetij

Cilj dokumenta je ustvariti pravično in stabilno poslovno okolje, ki lahko spodbudi trajnostno rast v EU, ustvarja nova delovna mesta in poveča evropsko strateško avtonomijo, so sporočili iz Bruslja. Predlog po njihovih navedbah upošteva napredek, dosežen v razpravah o svetovni davčni reformi v okviru skupine G20 in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Komisija je napovedala, da bo do leta 2023 predstavila nov okvir za obdavčitev podjetij v EU, ki bo zmanjšal upravno breme, odstranil davčne ovire in ustvaril podjetjem prijazno okolje na enotnem trgu. Pravilnik z naslovom Podjetja v Evropi: okvir za obdavčitev dohodkov (tudi BEFIT) bo zagotovil enotna pravila o davku od dohodkov pravnih oseb za EU in tako pravičnejšo dodelitev pravic do obdavčitve med državami članicami. "Zmanjšal bo birokracijo, znižal stroške izpolnjevanja obveznosti, omejil priložnosti za izogibanje plačilu davka ter podprl delovna mesta v EU in naložbe na enotnem trgu," so zapisali v poročilo.

Hkrati naj bi nov pravilnik nadomestil predlog o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb, ki je v obravnavi in bo umaknjen. Komisija želi opraviti širši razmislek o prihodnosti obdavčitve v EU, to bo prihodnje leto tudi glavna tema davčnega simpozija o davčni politiki do leta 2050.