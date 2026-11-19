"Evropska komisija je sprejela potrebne ukrepe v odziv na odkrito kibernetsko grožnjo," je za bilten Politica povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije Thomas Regnier. "Napad je bil uperjen v posamezne sisteme in v skladu z našo običajno prakso smo o tem obvestili prizadete," je dodal.

Odzivni center za kibernetsko varnost CERT-EU je ta mesec odkril, da so mednarodni hekerji uporabili orodje umetne inteligence Artex za prepoznavanje ranljivosti v informacijskih sistemih. Zaradi tega so preventivno z omrežja umaknili več aplikacij in storitev. Dostop do teh so sedaj znova omogočili, je še pojasnil neimenovan uradnik EU za Politico.

Preiskovalci še vedno poskušajo ugotoviti, ali so bili ogroženi podatki zaposlenih. Motnje so trajale več kot 10 dni. Med drugim so se težave pojavile na kadrovski platformi, ki ureja plačilne liste in dopuste. Prizadete pa so bile tudi prevajalske storitve.

Zaradi kibernetske grožnje je Evropska komisija v začetku meseca sklicala nujno sejo svojega najvišjega internega organa za krizno upravljanje, je razvidno iz elektronskega sporočila, ki ga je videl Politico. Oddelek za digitalne storitve je odredil poostrene varnostne preglede. Evropska komisarka za tehnologijo Henna Virkkunen pa je na seji kolegija komisarjev v sredo kolege seznanila s postopkom odzivanja na grožnjo, še poroča portal.