Evropska komisija vztraja pri predlogu za zamrznitev evropskih sredstev Madžarski

Bruselj je sredi septembra namreč ocenil, da zaradi kršenja načel vladavine prava na Madžarskem obstaja tveganje za proračun EU. Zato se je komisija odločila, da nadaljuje postopek proti Madžarski v okviru mehanizma pogojevanja izplačila evropskih sredstev z vladavino prava, ki so ga sprožili aprila. Svetu EU je predlagala zamrznitev okoli 7,5 milijarde evrov kohezijskih sredstev.

Madžarska je predstavila 17 zavez, namenjenih naslovitvi tveganj za evropski proračun. Med temi so nov in neodvisen urad za integriteto, delovna skupina za boj proti korupciji, prilagoditev kazenskega zakonika ter spremembe pravil za javne sklade na področju javnega naročanja. Budimpešta se je zavezala, da bo komisijo o izpolnitvi ključnih korakov za implementacijo zavez obvestila do 19. novembra.

Po poročanju tujih medijev so strokovnjaki Evropske komisije pretekli teden ugotovili, da Madžarski ni uspelo sprejeti 17 reform. Komisija zato vztraja pri predlogu, da se Madžarski zamrzne evropska sredstva. Bodo pa tako o tem zdaj predvidoma v torek s kvalificirano večino odločali finančni ministri držav članic.