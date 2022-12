Evropska komisija z novimi pravili za zaščito pred onesnaževali v hrani

Nove določbe omejujejo ravni perfluorooktan sulfonske kisline (PFOS), perfluorooktanojske kisline (PFOA), perfluorononanojske kisline (PFNA) in perfluoroheksan sulfonske kisline (PFHxS), so zapisali pri Evropski komisiji.

Danes smo naredili nov korak k izboljšanju prehranske varnosti v EU, je ob sprejemu novih pravil dejala evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides. Kot je dodala, Evropska komisija z novimi pravili na prvo mesto postavlja zdravje državljanov. "To je vedno naša prioriteta," so komisarko povzeli v sporočilu za javnost.

Nova pravila bodo v veljavo stopila z novim letom.