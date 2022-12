Evropska komisija zadovoljna z napredkom na področju vladavine prava v Sloveniji

Ministri, pristojni za evropske zadeve EU, so v okviru letnega dialoga o pravni državi danes opravili razpravo o poročilu Evropske komisije o vladavini prava z julija letos za Slovenijo in še štiri druge članice - Poljsko, Portugalsko, Romunijo in Švedsko. "Gre za poročilo o lanskem letu, tako da je bilo precej kritično na več področjih, od neodvisnosti medijev do neodvisnosti pravosodja, do pomanjkljivosti glede boja proti korupciji," je za slovenske novinarje v Bruslju povedal državni sekretar na MZZ Marko Štucin.