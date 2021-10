V Bruslju konkretnih primerov iz Pandorinih dokumentov ne komentirajo

Vprašanja o Dallijevem statusu

Dejstvo, da se je Dallijevo ime pojavilo v Pandorinih dokumentih, je med bruseljskimi novinarji sprožilo vrsto vprašanj, zlasti o njegovem trenutnem statusu. Pri komisiji so danes potrdili, da Dalli tako kot vsi drugi nekdanji komisarji prejema pokojnino Evropske komisije, podrobneje pa njegovega primera niso želeli komentirati.

Pri tem so izpostavili okrepljena prizadevanja komisije za večjo davčno preglednost in boj proti davčnim utajam v preteklih petih letih. Navedli so vrsto ukrepov na področju mednarodne davčne reforme ter preglednosti davčnih pravil v EU in širše, pa tudi na področju boja proti pranju denarja. Kot so pri tem še poudarili, so davčne utaje in izogibanje plačevanju davkov globalni problem, ki se ga je treba lotiti globalno.