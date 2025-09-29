Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Evropska konvencija o preprečevanju mučenja v Rusiji ne bo veljala več

Moskva, 29. 09. 2025 16.26 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
15

Putin je danes podpisal zakon, s katerim se bo Rusija umaknila iz Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja. Glede na dokument, ki so ga ruske oblasti objavile na spletu, je Putin odobril zakon o umiku Rusije s seznama podpisnic tega pomembnega sporazuma iz leta 1987, ki je uvedel preventiven pristop k obravnavanju kršitev človekovih pravic.

Rusija se sicer redno sooča z obsodbami in obtožbami o kršitvah človekovih pravic in mednarodnega prava. Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice (OHCHR) je ravno prejšnji teden objavil poročilo, v katerem je med drugim ugotovil, da so Rusi sistematično mučili ukrajinske civiliste, ki so jih pridržali na zasedenih ukrajinskih ozemljih.

Zapor (fotografija je simbolična)
Zapor (fotografija je simbolična) FOTO: Enex

Oblasti v Moskvi ob tem zavračajo obtožbe zahodnih držav in mednarodnih organizacij, Rusija pa se je po začetku invazije na Ukrajino leta 2022 umaknila iz Sveta Evrope in odstopila od različnih mednarodnih sporazumov, tako na področju človekovih pravic kot varnosti in oboroževanja.

rusija ukrajina putin mučenje kazen
Naslednji članek

Prebivalci Züricha glasovali za omejitev uporabe puhalnikov listja

SORODNI ČLANKI

Na Putinovi Evroviziji slavil Vietnamec Duc Phuc

Putin bi svojega naslednika iskal med veterani vojne v Ukrajini

Zelenski obiskal fronto: povrnili smo sedem naselij na vzhodu

'Naj se Putin boji'

Putin Zelenskega vabi v Moskvo, slednji vrača: 'Lahko pride v Kijev'

KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
metaloh
29. 09. 2025 17.07
Trump se obrača proti Putinu...Medvedjev večino časa preživi na WC ju,od jeze in strahu .
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
29. 09. 2025 17.05
+1
V Rusiji ne boste več prodajali "človekovih praviic" po bruseljsko.
ODGOVORI
1 0
2mt8
29. 09. 2025 17.05
Putin je demokrat za skrajne levičarje, marxiste in skrajne desničarje tipa Le Pen
ODGOVORI
0 0
tornadotex
29. 09. 2025 17.04
+2
Važno je sedaj samo to, da je Trumpek objavil, da lahko Ukrainci začnejo radirati Ruska mesta. Na Zdravje ! Rakete že letijo...hehehee,Nori Konj sedaj boš skakal do neba ...
ODGOVORI
2 0
periot22
29. 09. 2025 17.01
+0
Pa kaj res mislite da narod verjame da je za vse kriva Rusija, za vsem stoji pokvarjena Ukrajina ki bi se kar vlekla vojno s pomočjo Amerike, Amerika ima korist vsaj izčrpava Evropo s pomočjo skorumpiranih evropskih politikov!!!!
ODGOVORI
1 1
Slavko BabIč
29. 09. 2025 17.00
-1
Rusija se premika proti vzhodu! zakaj bi vztrajala pri lažni evropski demokraciji!
ODGOVORI
1 2
tornadotex
29. 09. 2025 16.58
+2
To že itak vemo,da se vzhodno od Urala koleščki vrtijo drugače...Nori konj dnevno odreja kdo mora skočiti skozi okno !!
ODGOVORI
2 0
mario7
29. 09. 2025 16.58
Laž na laž. Zakaj? Komu je v interesu?
ODGOVORI
0 0
Slavko BabIč
29. 09. 2025 16.49
+1
Vrnite Rusiji zasežene milijarde $$$!
ODGOVORI
4 3
zrela hruška
29. 09. 2025 16.52
-2
niti pod razno, vojno odškodnino bo rusija se letaaaaaaa plačevala UA.
ODGOVORI
2 4
Slavko BabIč
29. 09. 2025 16.58
+1
ti boš tudi kmalu dozorel...
ODGOVORI
1 0
tornadotex
29. 09. 2025 16.59
+1
Vse bo plačal njihov folk,ki je zaveden in možgansko opran..
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256