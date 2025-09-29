Evropska konvencija o preprečevanju mučenja v Rusiji ne bo veljala več

Rusija se sicer redno sooča z obsodbami in obtožbami o kršitvah človekovih pravic in mednarodnega prava. Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice (OHCHR) je ravno prejšnji teden objavil poročilo, v katerem je med drugim ugotovil, da so Rusi sistematično mučili ukrajinske civiliste, ki so jih pridržali na zasedenih ukrajinskih ozemljih.
Oblasti v Moskvi ob tem zavračajo obtožbe zahodnih držav in mednarodnih organizacij, Rusija pa se je po začetku invazije na Ukrajino leta 2022 umaknila iz Sveta Evrope in odstopila od različnih mednarodnih sporazumov, tako na področju človekovih pravic kot varnosti in oboroževanja.
