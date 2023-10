Evropska mesta v primežu antisemitizma

Odkar so pripadniki palestinskega gibanja Hamas izvedli napad na Izrael, je v nekaterih državah naraslo število antisemitskih dejanj. V Veliki Britaniji so od nedelje do torka zabeležili skoraj 90, v Franciji pa več kot sto tovrstnih dejanj. Omenjeni državi in Nemčija so v luči dogajanja v Izraelu tudi okrepile varnost judovskih ustanov.

Britanska organizacija Community Security Trust (CST) je sporočila, da je samo med soboto in torkom v Veliki Britaniji zabeležila skupno 89 primerov antisemitskih dejanj. Med njimi je bilo zabeleženih šest dejanj, kot so grožnje s smrtjo Judom, in trije vandalizmi judovske lastnine.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"Da ne bo pomote, to so rasistični incidenti in zločini iz sovraštva, v katerih se cilja na judovsko ljudstvo, lastnino in institucije. V mnogih primerih storilci uporabljajo propalestinske simbole in jezik kot orožje za grožnje in zlorabe judovskega ljudstva," je dodala organizacija. Britanski državni sekretar za varnost Tom Tugendhat je dejal, da oblasti naraščanje števila antisemitskih dejanj jemljejo izjemno resno, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V Franciji so medtem zabeležili več kot sto antisemitskih dejanj, 24 ljudi so aretirali, trem od njih pa bodo tudi odvzeli dovoljenje za bivanje v Franciji, je sporočil francoski notranji minister Gerald Darmanin.

icon-expand Propalestinske demonstracije v Parizu FOTO: AP

Incidenti so večinoma vključevali pozive k boju proti Izraelu in žalitve Judov. Prav tako so v Franciji zabeležili več kot 2000 prijav antisemitskih vsebin na internetu. Približno 10.000 policistov pa nadzoruje in varuje okoli 500 judovskih ustanov v Franciji. Darmanin je danes ob tem prepovedal propalestinske demonstracije, saj da bi te lahko vodile v kršenje javnega reda in miru. Kot je dodal v navodilu lokalnim oblastem, bi moralo organizatorjem tovrstnih zborovanj groziti pridržanje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Centralni svet Judov v Nemčiji je sporočil, da so okrepili varnost zaradi pozivov k nasilju nad judovskimi ustanovami. Hamas je namreč muslimane po vsem svetu za ta petek pozval k ukrepanju. "Pozivi k nasilju nad judovskimi ustanovami za petek so na družbenih omrežjih krožili že od srede. Nenehno si izmenjujemo informacije z varnostnimi organi, ki resno obravnavajo varnostne razmere Judov v Nemčiji," je še dodal svet. Nemški kancler Olaf Scholz je v parlamentu napovedal prepoved vseh dejavnosti, ki hvalijo zločine Hamasa v Izraelu, vključno z uporabo njihovih simbolov ali izrazov hvale za umore in uboje ter zažiganje izraelske zastave. Vsakdo, ki bi to storil, bo kazensko preganjan, je dejal. Prepoved vključuje palestinsko mrežo Samidoun.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right