Evropska poslanka Joveva pozvala k uporabi slovenščine na napravah Apple

Vse akterje, tudi podjetje Apple, k uporabi slovenskega jezika v Sloveniji zavezuje 20. člen zakona o javni rabi slovenščine, ki pravi, da mora v elektronskih komunikacijskih in kontrolnih napravah biti omogočena izbira slovenščine in upoštevan slovenski črkopis, je zapisala Joveva.

V pismu je namreč Irena Joveva izpostavila, da za razliko od pretočnih vsebin v okviru Apple TV+ preostale storitve, vsebine, naprave in sistemi podjetja Apple niso dostopni v slovenskem jeziku. Zato je pozvala k odpravi diskriminacije do jezikov z manj govorkami in govorci. "Če nam ne uspe zaščititi vzgoje otrok (tudi) v jezikih z manj govorkami in govorci, nam bo pri cilju spoštovanja raznolikosti spodletelo."

"Vse državljanke in državljani Evropske unije imajo pravico do kulture in razvedrila v svojem jeziku. Jeziki z manj govorkami in govorci so v slabšem položaju zaradi večjega pomanjkanja orodij, virov ter financiranja, digitalne vrzeli pa so med jeziki vse večje. S tem se povečuje neenakost pri dostopu do informacij, pri čemer so še posebej diskriminirani tisti, ki govorijo le materni jezik, starejši, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni ter drugi iz prikrajšanih okolij," je navedla Joveva.

Pri tem je navedla tudi, da je podjetje o kršenju zakonodaje glede slovenskega jezika večkrat opozorila tudi najvišja slovenska znanstvena in umetnostna ustanova, Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Kot je še navedla poslanka, naprave in operacijske sisteme podjetja Apple uporabljajo vse generacije slovenske družbe in so tako prikrajšane za celotno uporabniško izkušnjo ter diskriminirane zaradi nezmožnosti uporabe v maternem jeziku.

Podjetje je pozvala, naj čim prej in brez izjem uvede možnost izbire slovenskega jezika na svojih napravah in operacijskih sistemih ter ponudi razširitve slovenskega jezika tudi na drugih področjih, kot sta denimo glasovna podpora in sinhronizacija.

"Naj zaključim z mislijo, da se Evropska unija rada pohvali s svojo enakopravnostjo, odprtostjo in raznolikostjo – tudi jezikovno. Evropska večjezičnost je ena izmed ključnih kulturnih vrlin in je zagotovo temelj vseh nadaljnjih vrednot v Uniji. V Evropskem parlamentu radi rečemo, da smo – kot že omenjeno – združeni v raznolikosti, a to ni nekaj, kar lahko jemljemo za samoumevno. Prepričana sem, da vi in vaše podjetje ne želite biti med tistimi, ki bi pripomogli k izumiranju kateregakoli jezika, vsaj z vidika digitalnega sveta. Gre za to, da je treba dati tudi vsem Evropejkam in Evropejcem dostojanstvo in spoštovanje, ki si ga zaslužijo – v njihovem maternem jeziku," je Joveva navedla v pismu, ki ga je prav tako napisala v slovenščini.