Evropska poslanka med govorom posegla po škarjah in si odstrigla šop las

Ženske po vsem svetu v zadnjih tednih na družbenih omrežjih delijo posnetke striženja las, med drugim tudi nekatere znane francoske igralke, kot je Juliette Binoche. V Iranu so po novici o smrti 22-letne Mahse Amini izbruhnili množični protesti, ki so se sprevrgli v spopade s policijo. Dekle je umrlo po tem, ko jo je zaradi neupoštevanja islamskih pravil o nošenju pokrival pridržala moralna policija.

Svoj govor je zaključila v kurdščini z besedami "jin, jiyan, azadi", kar v prevodu pomeni "ženska, življenje, svoboda", in si odstrigla šop las.

Iranska pravila oblačenja od žensk zahtevajo, da nosijo hidžab, naglavno ruto. Amino je policija aretirala zaradi nepravilnega nošenja hidžaba, med pridržanjem pa naj bi jo hudo pretepli in ji povzročili težke možganske poškodbe. Kasneje je v bolnišnici umrla. Iranske oblasti so zanikale, da bi dekle mučili, in pojasnile, da se je zgrudila zaradi srčnega infarkta.