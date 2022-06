Evropska prihodnost za BiH: dosežen dogovor o reformah

Politični voditelji Bosne in Hercegovine so v Bruslju dosegli dogovor o reformah, ki jih mora storiti BiH za pridobitev statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji, so sporočili iz Evropskega sveta. Sestanek je bojkotiral predsednik Hrvaške demokratske stranke BiH Dragan Čović, vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik pa je podal ločeno mnenje.

Na sestanek je na povabilo predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela prišla večina predstavnikov od 15 povabljenih parlamentarnih strank ter vsi člani tričlanskega predsedstva Milorad Dodik, Željko Komšić in Šefik Džaferović.

icon-expand Člani predsedstva BiH Željko Komšić, Šefik Džaferović in Milorad Dodik ob ločenem srečanju nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock FOTO: AP

Na srečanju so po osmih urah pogovorov dosegli sporazum o "močnem in verodostojnem zemljevidu, po katerem bodo izvedli reforme v BiH, da bi dosegli napredek proti evropski prihodnosti." Voditelji so se v sporazumu zavzeli za varovanje in gradnjo mirne, stabilne, samostojne in neodvisne funkcionalne evropske države Bosne in Hercegovine, ki jo sestavljajo Bošnjaki, Hrvati in Srbi kot konstitutivni narodi ter državljani Bosne in Hercegovine, ki jo tvorita dve entiteti in distrikt Brčko, so dodali. Sporazum poudarja pomen reform, ki bodo pospešile evropske integracije BiH, ter izpostavlja 14 prednostnih nalog, ki jih je BiH naložila Evropska komisija in so ključne za pridobitev statusa kandidatke za članstvo v EU.

icon-expand Predsednik Evropskega sveta Charles Michel. FOTO: AP

Podpisniki sporazuma so se zavzeli za izvedbo demokratičnih volitev, razvoj evropskih institucij, načela vladavine prava, pravne reforme in evropsko prihodnost BiH. Poleg tega so izkazali polno predanost spoštovanju odločitev mednarodnih in domačih sodišč ter se zavezali, da bodo delali na učinkoviti izvedbi splošnih volitev v državi, po volitvah pa konstruktivno sodelovali na hitrem oblikovanju novih zakonodajnih in izvršnih organov oblasti na vseh ravneh, a v skladu s predpisanimi roki. Ob tem so se zavezali k volilni reformi in omejenim reformam ustave v šestih mesecih od oblikovanja oblasti.

icon-expand Zasedanje Evropskega sveta v Bruslju (slika je simbolična). FOTO: AP