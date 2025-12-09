Svetli način
'Evropska' različica načrta za končanje vojne roma v Washington

Bruselj, 09. 12. 2025 06.31 | Posodobljeno pred 1 uro

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je voditeljem EU in zveze Nato poročal o stanju pogovorov z ZDA o morebitnem mirovnem načrtu za končanje vojne z Rusijo. "Naša stališča so usklajena v vseh vprašanjih. Delujemo usklajeno in konstruktivno," je po pogovoru v Bruslju objavil pozno sinoči. Spremenjeno različico ameriškega načrta za končanje vojne bodo danes posredovali v Washington.

Volodimir Zelenski se je v Bruslju sestal z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Antoniom Costo.

Von der Leynova je po pogovoru z ukrajinskim predsednikom na na omrežju Bluesky napisala, da je cilj močna Ukrajina, tako na bojišču kot za pogajalsko mizo. "Varnost Ukrajine mora biti dolgoročno zagotovljena kot prva obrambna linija naše Unije," je na X objavil Costa, Rutte pa je govoril o dobrih pogovorih na poti k trajnemu miru.

Zelenski z voditelji Velike Britanije, Nemčije in Francije
Zelenski z voditelji Velike Britanije, Nemčije in Francije FOTO: AP

Pred tem je Zelenski v Londonu opravil pogovore z voditelji držav E3 - Nemčije, Francije in Velike Britanije. Po londonskem srečanju je ponovil, da ozemeljske koncesije Rusiji, ki so osrednji element ameriškega načrta za končanje vojne, zanj še vedno niso sprejemljive.

Preberi še Zelenski: Nimamo pravne pravice, da odstopimo ozemlja Rusiji

Spremenjeno različico načrta bodo danes posredovali v Washington.

