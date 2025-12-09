'Evropska' različica načrta za končanje vojne roma v Washington

Volodimir Zelenski se je v Bruslju sestal z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Antoniom Costo.

Von der Leynova je po pogovoru z ukrajinskim predsednikom na na omrežju Bluesky napisala, da je cilj močna Ukrajina, tako na bojišču kot za pogajalsko mizo. "Varnost Ukrajine mora biti dolgoročno zagotovljena kot prva obrambna linija naše Unije," je na X objavil Costa, Rutte pa je govoril o dobrih pogovorih na poti k trajnemu miru.