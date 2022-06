Evropska shema za odobritev potovanj bo stekla leta 2023

ETIAS bo tako potreben za državljane približno 60 držav, med drugim tudi ZDA in Združenega kraljestva, ki so svobodo prostega gibanja po EU izgubili z Brexitom.

Iz uporabe sistema so izvzeti tisti, ki potujejo iz držav EU, kar jim omogoča, da v mnogih državah lahko preživijo toliko časa, kot želijo. Oproščeni bodo seveda tudi vsi prebivalci EU. Sistem se bo torej uporabljal za državljane tretjih držav, ki so oproščeni vizumske obveznosti. Te osebe bodo morale še pred potovanjem prek spletnega obrazca prošnje pridobiti odobritev potovanja.

ETIAS bo omogočil predhodno preverjanje in po potrebi zavrnitev potovalne odobritve državljanom tretjih držav, ki so oproščeni vizumske obveznosti in potujejo na schengensko območje. Kot je sporočil Svet EU, naj bi ETIAS prispeval k izboljšanju notranje varnosti, preprečevanju nezakonitega priseljevanja, zaščiti javnega zdravja in zmanjšanju zamud na mejah, saj bo omogočal identifikacijo oseb, ki bi lahko na katerem koli od navedenih področij pomenile tveganje, še preden bodo prispele do zunanjih mej.

Postopek prijave bo potekal prek "večinoma avtomatiziranega IT sistema", pri čemer bodo dokumenti za približno 95 odstotkov prosilcev odobreni v "nekaj minutah". Najdaljši čas za odobritev bi lahko bil v izjemnih primerih do enega meseca. Informacije, predložene v posamezni prošnji, se bodo pri avtomatski obdelavi primerjale z zadevnimi Interpolovimi podatkovnimi zbirkami, sistem pa bo odločil, če obstajajo razlogi za nadaljnje analize in zavrnitev vstopa. Vsak, čigar prošnja bo zavrnjena, ima pravico do pritožbe.

"Potovalna odobritev še ne bo pomenila samodejne pravice do vstopa ali bivanja; končno odločitev v zvezi s tem bo sprejel mejni policist," je zapisano na spletni strani Sveta.

Prosilec bo moral za vsako prošnjo plačati pristojbino v višini sedem evrov

Prosilci stari med 18 in 70 let bodo morali za vsako vloženo prošnjo plačati pristojbino v višini sedmih evrov. Kot poroča CNN za zdaj še ni jasno, če bo vloga za mlajše od 18 in starejše od 70 let brezplačna, ali cenejša. Še vseeno pa je napovedana pristojbina bistveno cenejša od pristojbine, ki jo za avtorizacijo ESTA zaračunavajo ZDA - 21 dolarjev (malo manj kot 20 evrov).

Odobritev bo veljala tri leta oziroma do poteka veljavnosti potnega lista.