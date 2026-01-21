Von der Leyen: Odnosi med ZDA in EU so na razpotju

Von der Leyen je pozvala Evropo, naj se ob vrsti izzivov v "vse bolj anarhičnem svetu", ki ga zaznamuje surova sila, odreče svoji tradicionalni previdnosti. Menila je, da spremembe, ki se trenutno dogajajo v svetu, niso le znatne, ampak bodo tudi trajne.
"Evropa daje prednost dialogu in rešitvam, vendar smo, če bo treba, pripravljeni ukrepati enotno, hitro in odločno," je dejala von der Leyen. Grožnjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa z dodatnimi carinami iz varnostnih razlogov pa je označila za "preprosto napačno".
Ob tem je izpostavila, da Grenlandija ni le bogata s ključnimi surovinami in strateško pomembna na vse pomembnejših svetovnih pomorskih poteh, ampak je tudi dom svobodnega in suverenega naroda. Ponovila je, da o prihodnosti Grenlandije lahko odločajo le Grenlandci.
Opozorila na posledice razkola
Opozorila je še na posledice razkola v odnosih med EU in ZDA. "Ta trenutek globalnih sprememb je poln nevarnosti, Evropa pa mora biti pripravljena na še hitrejše spremembe, da bo postala bolj neodvisna za svojo prihodnost. To ne bo lahko. Zahtevalo bo težke odločitve," je dejala predsednica komisije.
Costa: EU bo iz spora izšla močnejša
Costa pa je pred evropskimi poslanci izrazil optimizem, da bo EU iz spora izšla močnejša, odpornejša in bolj suverena. Da bi to dosegla, mora njen odgovor vsebovati tri komponente: Evropo načel, Evropo zaščite in Evropo blaginje, je menil. Opozoril je, da so te tri dimenzije v čezatlantskih odnosih trenutno na preizkušnji.
Voditelji držav članic se bodo zaradi Trumpove napovedi, da bo s 1. februarjem uvedel dodatne carine za osem evropskih držav, ki so napotile manjše število vojakov na Grenlandijo v okviru vojaške vaje Arktična odločnost, v četrtek sestali na izrednem vrhu v Bruslju.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.