Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Von der Leyen: Odnosi med ZDA in EU so na razpotju

Strasbourg, 21. 01. 2026 13.31 pred 25 dnevi 2 min branja 20

Avtor:
Ne.M. STA
Von der Leyen

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da so čezatlantski odnosi zaradi spora glede Grenlandije na kritični točki. "Smo na razpotju," je menila na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pa je izrazil optimizem, da bo EU iz spora izšla močnejša, odpornejša in bolj suverena.

Von der Leyen je pozvala Evropo, naj se ob vrsti izzivov v "vse bolj anarhičnem svetu", ki ga zaznamuje surova sila, odreče svoji tradicionalni previdnosti. Menila je, da spremembe, ki se trenutno dogajajo v svetu, niso le znatne, ampak bodo tudi trajne.

"Evropa daje prednost dialogu in rešitvam, vendar smo, če bo treba, pripravljeni ukrepati enotno, hitro in odločno," je dejala von der Leyen. Grožnjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa z dodatnimi carinami iz varnostnih razlogov pa je označila za "preprosto napačno".

Preberi še Trump z zamudo pristal v Zürichu, pogovor z Merzem padel v vodo
"Evropa daje prednost dialogu in rešitvam, vendar smo, če bo treba, pripravljeni ukrepati enotno, hitro in odločno," je dejala von der Leyen.
"Evropa daje prednost dialogu in rešitvam, vendar smo, če bo treba, pripravljeni ukrepati enotno, hitro in odločno," je dejala von der Leyen.
FOTO: AP

Ob tem je izpostavila, da Grenlandija ni le bogata s ključnimi surovinami in strateško pomembna na vse pomembnejših svetovnih pomorskih poteh, ampak je tudi dom svobodnega in suverenega naroda. Ponovila je, da o prihodnosti Grenlandije lahko odločajo le Grenlandci.

Opozorila na posledice razkola

Opozorila je še na posledice razkola v odnosih med EU in ZDA. "Ta trenutek globalnih sprememb je poln nevarnosti, Evropa pa mora biti pripravljena na še hitrejše spremembe, da bo postala bolj neodvisna za svojo prihodnost. To ne bo lahko. Zahtevalo bo težke odločitve," je dejala predsednica komisije.

Costa: EU bo iz spora izšla močnejša

Costa pa je pred evropskimi poslanci izrazil optimizem, da bo EU iz spora izšla močnejša, odpornejša in bolj suverena. Da bi to dosegla, mora njen odgovor vsebovati tri komponente: Evropo načel, Evropo zaščite in Evropo blaginje, je menil. Opozoril je, da so te tri dimenzije v čezatlantskih odnosih trenutno na preizkušnji.

Voditelji držav članic se bodo zaradi Trumpove napovedi, da bo s 1. februarjem uvedel dodatne carine za osem evropskih držav, ki so napotile manjše število vojakov na Grenlandijo v okviru vojaške vaje Arktična odločnost, v četrtek sestali na izrednem vrhu v Bruslju.

von der leyen eu grenlandija
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mario7
22. 01. 2026 10.42
vonlaydro v Haag in bo konec prepirov med EU in zda.
Odgovori
+1
1 0
gr?arica
22. 01. 2026 08.55
In kje je bil ta pogovor,ki ga Lajnasta omenja v Istanbulu. Pustili smo se izsiljevati že z severnim tokom,potem smo dopustili Angležem ,da so zaminirali mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino,se prej z figami v žepu podpisovali Minsk 1 in 2. Stalno nas strašili o neki energetski neodvisnosti od Rusije....ji nas baje izsiljuje in na vse mogoče načine sprejemali ameriška izsiljevanja. Pa tudi odvisnost. Sedaj ob takšni politiki imamo kar imamo. Vi pa lahko že prej sklenili dogovor tako z Rusi kot Ukrajinci in oboje z nekim dodatnim sporazumom vključili gospodarsko v EU. Potem danes ne bi mogli nas izsiljevati ne ZDA,ne Kitajska in tudi ne Ukrajina. Tudi v času najslabših odnosov med zahodom in vzhodom med hladno vojno niso Rusi nikoli prekršili nobenih pogodb o dobavi plina. Vse to se je začelo z zagovarjanjem Ukrajine pri njeni kraji in neplačevanja ter potem z poizkusom tudi EU z ne plačevanjem pod neko krinko sankcij. No zadeva z Trampom se bo po mojem mnenju zaključila tako,da bo Evropa pristala na dvig sredstev za NATO( ameriško orožje) še vsaj za 3-5% BDP. Ob tem pa nam bo politika razlagala kako je to nujno ,ker baje Rusi nameravajo zavzeti vsaj še Grenlandijo.
Odgovori
+2
2 0
Kod.
21. 01. 2026 20.58
Europa potrebuje EU Trumpa da bo iz spora izšla močnejša na pa to aktivistično karamilo
Odgovori
+2
2 0
periot22
21. 01. 2026 20.26
Žal imamo v Evropi bu... za politike!
Odgovori
+5
5 0
Sixten Malmerfelt
21. 01. 2026 19.07
To EU s temi komisarji so zasrali, ko je bil določen španec Barroso! morate pa se spomniti, da je bila takrat s strani državljanov zavrnjena nova ustava EU, barroso kot komisarja in vse naslednje pa so podtaknili....
Odgovori
+1
1 0
25.maj
21. 01. 2026 18.02
DIBRO JUTRO, a ste se prebudili, gospa?
Odgovori
+4
4 0
JasnaOra
21. 01. 2026 17.31
Ma ona je na razpotju sama s sabo
Odgovori
+5
5 0
Sixten Malmerfelt
21. 01. 2026 19.01
kar je pobrala od Pfizerja, je pobrala....
Odgovori
+3
3 0
borjac
21. 01. 2026 16.14
Evropo gazi Trump z vojaškim škornjem , kaj narediti Evropski voditelji : ustaviti tok stotim milijardam v skorumpirano Ukrajino , iz Rusije ponovno spustiti cenene energente plin in nafto in ...., ponovno obnoviti gospodarske stike z Kitajsko , pokazati 65.000 Ameriškim vojakom z letali , tanki , raketami in jedrskimi konicami pot nazaj v Arizono, kajti ZDA nas z vojaško silo ne branijo , ampak nas OKUPIRAJO , pa Židom povedati da njihova Biblija ne more uravnavati celega sveta , svet je poln razno raznih bogov...
Odgovori
+7
7 0
M_teoretik
21. 01. 2026 16.00
Rado, da bo prej odšel, ker se bo strmov, ker ne bo po njegovo!?
Odgovori
0 0
borjac
21. 01. 2026 15.59
Kallasovo morajo prepričati , da je Trump Ruskega rodu , in borila se bo kot levinja za Evropo , uboga revica predstavlja Evropo v zunanji politiki , si sploh lahko to predstavljamo ???
Odgovori
+6
6 0
rdeča petokraka
21. 01. 2026 15.36
Kot sem že pisal je v Evropi vodstvo absolutno nekompetentno in nesposobno.
Odgovori
+3
3 0
vlahov
21. 01. 2026 15.36
Trump se bori za ZDA pred socializmom in lopovi.. Kar tako naprej
Odgovori
-2
1 3
gr?arica
22. 01. 2026 08.56
Ja in ti si se uspešno boril proti pameti....ter zmagal.
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
21. 01. 2026 15.31
Kdaj bo pa mehiški zid dokončal, katerega bodo mehičani sami plačal!?
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
21. 01. 2026 15.16
Nikar ji ne verjemite, saj ste bili živi tri leta nazaj in zato dobro veste, kaj se je dogajalo med EU in ZDA! Šr kar vam ni jasno dejstvo, da je ta ženska nastavljena s strani Izraela! Niste spodobni to dognati.
Odgovori
+2
4 2
Peklenšček
21. 01. 2026 15.09
Zdej bo Donald, odfuku podporo UA, in EU bo v veliki riti ker bodo številke v rdečem .
Odgovori
+4
4 0
SpamEx
21. 01. 2026 14.52
Če bi odstopila žensaka nesposobna bi bili vsi veseli
Odgovori
+6
6 0
rdeča petokraka
21. 01. 2026 14.40
Uršula pravi da bo EU iz spora izšla močnejša, odpornejša in bolj suverena. Ni pa rekla da tudi manjša.
Odgovori
+2
2 0
kranjski janezz
21. 01. 2026 14.37
kokokoda
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534