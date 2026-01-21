Von der Leyen: Odnosi med ZDA in EU so na razpotju

Von der Leyen je pozvala Evropo, naj se ob vrsti izzivov v "vse bolj anarhičnem svetu", ki ga zaznamuje surova sila, odreče svoji tradicionalni previdnosti. Menila je, da spremembe, ki se trenutno dogajajo v svetu, niso le znatne, ampak bodo tudi trajne. "Evropa daje prednost dialogu in rešitvam, vendar smo, če bo treba, pripravljeni ukrepati enotno, hitro in odločno," je dejala von der Leyen. Grožnjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa z dodatnimi carinami iz varnostnih razlogov pa je označila za "preprosto napačno".

"Evropa daje prednost dialogu in rešitvam, vendar smo, če bo treba, pripravljeni ukrepati enotno, hitro in odločno," je dejala von der Leyen.

Ob tem je izpostavila, da Grenlandija ni le bogata s ključnimi surovinami in strateško pomembna na vse pomembnejših svetovnih pomorskih poteh, ampak je tudi dom svobodnega in suverenega naroda. Ponovila je, da o prihodnosti Grenlandije lahko odločajo le Grenlandci.

Opozorila na posledice razkola

Opozorila je še na posledice razkola v odnosih med EU in ZDA. "Ta trenutek globalnih sprememb je poln nevarnosti, Evropa pa mora biti pripravljena na še hitrejše spremembe, da bo postala bolj neodvisna za svojo prihodnost. To ne bo lahko. Zahtevalo bo težke odločitve," je dejala predsednica komisije.

Costa: EU bo iz spora izšla močnejša