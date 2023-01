Evropska unija obsodila Dodikovo odločitev o odlikovanju Putina

"EU obsoja odločitev Republike Srbske in njenih oblasti, da Putinu podelijo odlikovanje. Putin je neposredno odgovoren za nezakonito agresijo na Ukrajino, daje ukaze, v skladu s katerimi pobijajo ukrajinske civiliste in uničujejo ukrajinsko civilno infrastrukturo," je povedal tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella Peter Stano.

S tem, ko se Republika Srbska v takšnih okoliščinah postavlja na stran ruskega predsednika, se ta entiteta BiH in njeno vodstvo izolirata v mednarodni skupnosti, je še dejal Peter Stano."V EU ni prostora za odlikovanje politikov, ki odrejajo uničevanje sosednje države in pobijanje njenih prebivalcev," je poudaril in dodal, da je odločitev vodstva Republike Srbske obžalovanja vredna.

Milorad Dodik po njegovih besedah zelo dobro ve, kakšna so pričakovanja EU in njenih članic, ki bi BiH omogočila napredovanje na evropski poti. Ve tudi, da EU in članice zavračajo retoriko in odločitve, ki spodkopavajo enotnost, ozemeljsko celovitost in suverenost BiH. Če se Dodik kljub temu odloči, da podeli odlikovanje Putinu in nadaljuje s koraki, ki niso sprejemljivi, bodo članice odločile o nadaljnjem ravnanju glede njega.