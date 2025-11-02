Svetli način
Tujina

Evropska unija zelo zaskrbljena zaradi nasilja v Tanzaniji

Bruselj, 02. 11. 2025 13.17 | Posodobljeno pred 40 minutami

STA , U.Z.
Evropska unija je zelo zaskrbljena zaradi nasilja, blokade interneta in poročil o nepravilnostih na nedavnih predsedniških volitvah v Tanzaniji, je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Oblasti je med drugim pozvala k maksimalni zadržanosti in izpustitvi pridržanih politikov.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je poudarila, da so zanesljiva poročila o velikem številu smrtnih žrtev in hudih poškodbah izjemno zaskrbljujoča, so sporočili iz Bruslja.

Izpostavila je, da so čas pred volitvami zaznamovala poročila o ugrabitvah in izginotjih ter nasilju, ki je omejevalo državljanski in demokratični prostor. Pozvala je k takojšnji izpustitvi vseh pridržanih politikov ter preglednemu in poštenemu sojenju za aretirane, kot tudi k hitri in podrobni preiskavi poročil o ugrabitvah, izginotjih in nasilju.

Po njenih besedah EU ceni partnerstvo s Tanzanijo v skladu s skupnimi zavezami iz dogovora povezave z Organizacijo afriških, karibskih in pacifiških držav (OACPS) leta 2023. Tanzanijsko vlado je pozvala k nadaljevanju prizadevanj za vzpostavitev polnega večstrankarskega sistema in dialogu z vsemi deležniki, zlasti opozicijo in civilno družbo.

V Tanzaniji so v soboto sporočili, da je po uradnih podatkih na sredinih predsedniških volitvah z veliko večino zmagala dosedanja predsednica države Samia Suluhu Hassan. Po volitvah so izbruhnili množični protesti, ker sta bila iz volilne tekme izključena dva njena največja izzivalca, policija pa je proti protestnikom uporabila solzivec in strelno orožje. Po trditvah opozicije je bilo pri tem ubitih najmanj 800 ljudi.

KOMENTARJI (8)

Anion6anion
02. 11. 2025 14.04
Tanja je tudi zaskrbljena.
modelx
02. 11. 2025 13.57
+2
če bi se tale eu več zase brigala, bi bilo to veliko boljše.
Slovener
02. 11. 2025 13.54
+2
Nasilje se dogaja tudi na Evropskem kontinentu !
modelx
02. 11. 2025 13.58
+1
in to na zahodu nad državljani članic eu-ja in to s strani eu oblastnikov
iziizi
02. 11. 2025 13.51
+4
zelo so zaskrbljeni za nasilje v sloveniji pa ni nihče zaskrbljen ,kaj vse lahko počnejo romi
Veščec
02. 11. 2025 13.41
+4
urška,ne beli si glave s tanzanijo,bo doni pošlihtou.ti se z nami ukvarjej,če maš še kej zdrave pameti
travc
02. 11. 2025 13.37
+5
Taprava se oglaša.
vlahov
02. 11. 2025 13.37
+3
Kmalu dobimo Slovenci brez vizumski vhod v to lepo državo.
