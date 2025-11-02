Evropska unija zelo zaskrbljena zaradi nasilja v Tanzaniji

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je poudarila, da so zanesljiva poročila o velikem številu smrtnih žrtev in hudih poškodbah izjemno zaskrbljujoča, so sporočili iz Bruslja.
Izpostavila je, da so čas pred volitvami zaznamovala poročila o ugrabitvah in izginotjih ter nasilju, ki je omejevalo državljanski in demokratični prostor. Pozvala je k takojšnji izpustitvi vseh pridržanih politikov ter preglednemu in poštenemu sojenju za aretirane, kot tudi k hitri in podrobni preiskavi poročil o ugrabitvah, izginotjih in nasilju.
Po njenih besedah EU ceni partnerstvo s Tanzanijo v skladu s skupnimi zavezami iz dogovora povezave z Organizacijo afriških, karibskih in pacifiških držav (OACPS) leta 2023. Tanzanijsko vlado je pozvala k nadaljevanju prizadevanj za vzpostavitev polnega večstrankarskega sistema in dialogu z vsemi deležniki, zlasti opozicijo in civilno družbo.
V Tanzaniji so v soboto sporočili, da je po uradnih podatkih na sredinih predsedniških volitvah z veliko večino zmagala dosedanja predsednica države Samia Suluhu Hassan. Po volitvah so izbruhnili množični protesti, ker sta bila iz volilne tekme izključena dva njena največja izzivalca, policija pa je proti protestnikom uporabila solzivec in strelno orožje. Po trditvah opozicije je bilo pri tem ubitih najmanj 800 ljudi.
