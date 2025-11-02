Evropska unija zelo zaskrbljena zaradi nasilja v Tanzaniji

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je poudarila, da so zanesljiva poročila o velikem številu smrtnih žrtev in hudih poškodbah izjemno zaskrbljujoča, so sporočili iz Bruslja.

Izpostavila je, da so čas pred volitvami zaznamovala poročila o ugrabitvah in izginotjih ter nasilju, ki je omejevalo državljanski in demokratični prostor. Pozvala je k takojšnji izpustitvi vseh pridržanih politikov ter preglednemu in poštenemu sojenju za aretirane, kot tudi k hitri in podrobni preiskavi poročil o ugrabitvah, izginotjih in nasilju.

Po njenih besedah EU ceni partnerstvo s Tanzanijo v skladu s skupnimi zavezami iz dogovora povezave z Organizacijo afriških, karibskih in pacifiških držav (OACPS) leta 2023. Tanzanijsko vlado je pozvala k nadaljevanju prizadevanj za vzpostavitev polnega večstrankarskega sistema in dialogu z vsemi deležniki, zlasti opozicijo in civilno družbo.