Evropske banke v davčne oaze letno preusmerijo 20 milijard evrov

Observatorij je izpostavil, da bi morali dobičke multinacionalk obdavčiti po 25-odstotni davčni stopnji. Na ta način bi morale evropske banke letno plačati od 10 do 13 milijard evrov dodatnih davkov. V primeru 21-odstotne davčne stopnje bi morale plačati od šest do devet milijard, pri 15-odstotni stopnji pa med tri in pet milijard evrov.

Davčne oaze so države, pokrajine in ozemlja, v katerih ni treba plačati določenih davkov ali pa so ti zelo nizki v primerjavi z drugimi državami.

Na razočaranje odločevalcev in aktivistov se tako odstotek preusmerjenega dobička v davčnih oazah ni bistveno spremenil v zadnjih sedmih letih, čeprav so številni upali, da bodo poročila držav o delovanju bank, ki so jih uvedli leta 2014, spremenila prakso.

Observatorij je za davčne oaze označil 17 držav oziroma teritorijev. To so Bahami, Bermuda, Britanski deviški otoki, Kajmanski otoki, Guernsey, Gibraltar, Hongkong, Irska, otok Man, Jersey, Kuvajt, Luksemburg, Macao, Malta, Mavricij, Panama in Katar. Najvišjo davčno stopnjo (15 odstotkov) med njimi ima Luksemburg, medtem ko v Panami, na Kajmanskih otokih, Britanskih deviških otokih in Bermudi ne pobirajo davkov.