Evropske članice Nata dve tretjini orožja uvažajo iz ZDA

V času krhanja čezatlantskih odnosov in pozivov k okrepljenem oboroževanju Evrope poročilo inštituta Sipri s sedežem v Stockholmu kaže na močno odvisnost stare celine od ameriške orožarske industrije. Delež uvoza orožja iz ZDA v evropske članice Nata, ki je v obdobju 2015-2019 predstavljal 52 odstotkov, je v zadnjem obdobju poskočil na 64 odstotkov.

Nova statistika kaže, kako velik izziv bo izpeljava načrta Evropske komisije za ponovno oborožitev Evrope s poudarkom na razvoju domače orožarske industrije.

Evropske države vključno s Slovenijo so v luči ruske agresije v Ukrajini od leta 2022 že bistveno okrepile obrambne izdatke. Med primerjanima obdobjema je Sipri ugotovil, da so evropske članice Nata okrepile uvoz orožja za 105 odstotkov. Na seznamu največjih izvoznikov sta daleč za ZDA Francija in Južna Koreja (okoli 6,5 odstotka), sledita Nemčija (4,7 odstotka) in Izrael (3,9 odstotka).

ZDA so tudi na globalni ravni še naprej glavna država izvoznica in so med letoma 2020 in 2024 predstavljale 43 celotnega izvoza, kar predstavlja osemodstotno rast v primerjavi z minulim obdobjem. Največji kupec ZDA ostaja Savdska Arabija.

Ruski izvoz je medtem padel za skoraj dve tretjini, s čimer je Francija s slabimi desetimi odstotki svetovnega izvoza prevzela drugo mesto na lestvici največjih trgovk z orožjem. Četrta je Kitajska, znatni skok na lestvici pa je uspel Italiji, ki je z desetega prišla na šesto mesto, navaja Sipri.

Največja globalna prejemnica orožja je Ukrajina, ki je v zadnjem obdobju prejela 8,8 odstotka celotnega svetovnega izvoza, s čimer je za skoraj stokrat presegla uvoz iz obdobja 2015-19.

Globalno gledano je količina svetovne orožarske industrije več ali manj nespremenjena, saj je povečan evropski uvoz odtehtal padec uvoza drugod po svetu.