Vprašljive izjave Trumpa: 'Evropske države gredo v pekel'

Donald Trump je v govoru pred Generalno skupščino ZN skoraj eno uro napadal svoje nasprotnike in njihove ideje. Lotil se je tudi Združenih narodov samih. Najprej je sicer začel s hvaljenjem Združenih držav in sebe, piše BBC. Dejal je, da ZDA živijo zlato dobo, in ponovil svojo trditev, da je osebno končal sedem vojn, za kar bi si po njegovem mnenju zaslužil Nobelovo nagrado za mir.
Trump je nato napadel Združene narode in dejal, da niso storili dovolj, da bi pomagali pri njegovih mirovnih prizadevanjih. Očital jim je, da imajo velik potencial, vendar ga ne izkoriščajo. Po njegovih ocenah ZN le objavljajo pisma z ostro vsebino, ki pa jim ne sledijo dejanja. "Prazne besede", je izpostavil Trump, "ne končajo vojn".
Ameriški CNN pri tem poudarja, da Trump še ni izpolnil obljub o končanju vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter dodaja, da je treba s skepso jemati tudi njegove druge trditve glede mirovnih dogovorov. Denimo, vojna med Kongom in Ruando se nadaljuje, Indija je zavrnila njegove navedbe o zaslugah pri končanju kratkega konflikta s Pakistanom. Premirje med Iranom in Izraelom je v praksi izpogajal Katar, medtem ko Kosovo in Srbija ter Etiopija in Egipt sploh niso bili v vojni.
Prav tako je napadel ZN zaradi pomoči, ki so jo nudili prosilcem za azil pri poskusih vstopa v ZDA. "ZN naj bi ustavljali invazije, ne pa jih ustvarjali in ne financirali." Predsednik je ZN napadel celo zaradi pokvarjenih tekočih stopnic in nedelujočega teleprompterja. "Če prva dama ne bi bila fit, bi lahko padla po stopnicah," je dejal.
Trumpove kritike glede neučinkovitosti ZN niso povsem iz trte zvite in nezadovoljstvo z ZN je prisotno pri številnih članicah. Mnogi analitiki dvomijo o učinkovitosti OZN pri reševanju konfliktov, pri čemer opozarjajo zlasti na blokade v Varnostnem svetu in neodzivno birokracijo tega organa. Toda kot izpostavlja BBC, je Trump del problema in "simptom neučinkovitosti ZN, saj verjame, da je globalne krize najbolje reševati tako, da se močni možje, kot je on, združijo in sklenejo dogovor, ne pa da se za iskanje kolektivnih rešitev uporabljajo večstranska telesa, kot je ZN." Pod Trumpom so na primer ZDA umaknile velik del financiranja ZN, zaradi česar je bil organ prisiljen zmanjšati svoje humanitarno delo po svetu. Prav tako ZDA v Varnostnem svetu vztrajno blokirajo odločnejše posredovanje organizacije v konfliktu med Izraelom in Palestino.
Trump je morda svojo najostrejšo kritiko prihranil za evropske zaveznike, saj je EU napadel zaradi vlaganja v obnovljive vire energije in odpiranja meja za migracije. "Evropa je v resnih težavah. Napadla jih je sila nezakonitih priseljencev, kakršne še nihče ni videl ... Tako priseljevanje kot tudi samomorilske energetske ideje bodo pomenile smrt Zahodne Evrope," je dejal. "Rad imam Evropo. Rad imam ljudi v Evropi. In sovražim, ko jo uničujejo energetska politika in priseljevanje. Ta dvorepa pošast uničuje vse pred seboj ... hočeš biti politično korekten, pa uničuješ svojo dediščino."
Trumpova kritika Evrope ima kulturni pridih, ocenjuje BBC. Ameriški predsednik namreč judovsko-krščansko dediščino vidi kot temelj Evrope, ki da je zdaj ogrožena, saj krščanstvo označuje za "najbolj preganjano vero na planetu danes". Tega ameriški predsednik sicer ni podkrepil s podrobnejšimi argumenti. Je pa dejal, da bodo evropske države "odšle v pekel" zaradi svoje imigracijske politike.
Trump se je tudi dotaknil vojne v Ukrajini in omenjal nekatera izhodišča, ki jih je zapisal v svoji objavi na družbenem omrežju. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je obtožil, da ne stori dovolj za končanje konflikta, ter dejal, da to meče slabo luč na Rusijo. Dejal je, da so ZDA pripravljene "uvesti zelo visoke tarife", da bi končale prelivanje krvi. Vendar je ob tem ponovil, da morajo evropske države prenehati kupovati ruske energente.
V praksi sta Madžarska in Slovaška edina večja evropska kupca ruske nafte. Trumpovi kritiki pravijo, da se ameriški predsednik skriva za argumentom, saj si v resnici ne želi uvesti sekundarnih sankcij proti Indiji in Kitajski, ki kupujeta ogromne količine ruske energije.
In medtem ko nekateri diplomati pravijo, da je to najnovejši primer premikanja Trumpovih stališč v smeri kritike Rusije, drugi opozarjajo, da je treba njegove izjave jemati z rezervo. Gre namreč za besede, ki jih je Trump izrekel (in zapisal) le nekaj trenutkov po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. BBC je predvsem izpostavil njegovo izjavo o tem, da bi Ukrajina lahko povrnila vso izgubljeno ozemlje ter da je Rusija le "papirnati tiger". "Vsi dokazi z bojišča v zadnjem času kažejo, da gre za vojno počasnega izčrpavanja, v kateri Ukrajina nima možnosti povrnitve ozemlja, brez ogromne vojaške podpore ZDA," navaja britanski medij.
Trump se je med drugim zahvalil tudi El Salvadorju "za uspešno in profesionalno delo, ki so ga opravili pri sprejemanju in zapiranju toliko kriminalcev, ki so vstopili v našo državo". Pri tem CNN izpostavlja, da so ZDA tja deportirale tudi ljudi, ki sicer niso iz El Salvadorja, ter da med njimi mnogi nimajo kriminalne preteklosti. Pogosto so zaprti v kontroverznem zaporu z grozljivimi življenjskimi razmerami, izpostavlja ameriški medij.
Pod črto Trumpov nastop ocenjujejo kot ideološko kritiko multilateralizma in globalizma ter obrambo ZDA in nacionalne države, številne njegove trditve pa označujejo za vprašljive.
Pred šestimi leti se je Trumpovo občinstvo v OZN smejalo njegovim trditvam; letos so ga večinoma poslušali v tišini, zaključuje BBC.
