Tujina

Vprašljive izjave Trumpa: 'Evropske države gredo v pekel'

New York, 24. 09. 2025 10.12 | Posodobljeno pred 28 minutami

Avtor
M.V.
Komentarji
44

Donald Trump je v govoru pred Generalno skupščino Združenih narodov znova poskrbel za vrsto odzivov svetovne javnosti. Navzoči v dvorani se tokrat niso smejali kot pred šestimi leti, temveč so govor pospremili s tišino ter vljudnostnim in zadržanim aplavzom na koncu. Trumpova serija izjav se je dotaknila tudi prihodnosti Evrope. Zanjo ameriški voditelj meni, da je na poti v pekel.

Donald Trump je v govoru pred Generalno skupščino ZN skoraj eno uro napadal svoje nasprotnike in njihove ideje. Lotil se je tudi Združenih narodov samih. Najprej je sicer začel s hvaljenjem Združenih držav in sebe, piše BBC. Dejal je, da ZDA živijo zlato dobo, in ponovil svojo trditev, da je osebno končal sedem vojn, za kar bi si po njegovem mnenju zaslužil Nobelovo nagrado za mir.

Trump je nato napadel Združene narode in dejal, da niso storili dovolj, da bi pomagali pri njegovih mirovnih prizadevanjih. Očital jim je, da imajo velik potencial, vendar ga ne izkoriščajo. Po njegovih ocenah ZN le objavljajo pisma z ostro vsebino, ki pa jim ne sledijo dejanja. "Prazne besede", je izpostavil Trump, "ne končajo vojn".

Ameriški CNN pri tem poudarja, da Trump še ni izpolnil obljub o končanju vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter dodaja, da je treba s skepso jemati tudi njegove druge trditve glede mirovnih dogovorov. Denimo, vojna med Kongom in Ruando se nadaljuje, Indija je zavrnila njegove navedbe o zaslugah pri končanju kratkega konflikta s Pakistanom. Premirje med Iranom in Izraelom je v praksi izpogajal Katar, medtem ko Kosovo in Srbija ter Etiopija in Egipt sploh niso bili v vojni.

Donald Trump na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN
Donald Trump na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN FOTO: AP

Prav tako je napadel ZN zaradi pomoči, ki so jo nudili prosilcem za azil pri poskusih vstopa v ZDA. "ZN naj bi ustavljali invazije, ne pa jih ustvarjali in ne financirali." Predsednik je ZN napadel celo zaradi pokvarjenih tekočih stopnic in nedelujočega teleprompterja. "Če prva dama ne bi bila fit, bi lahko padla po stopnicah," je dejal. 

Trumpove kritike glede neučinkovitosti ZN niso povsem iz trte zvite in nezadovoljstvo z ZN je prisotno pri številnih članicah. Mnogi analitiki dvomijo o učinkovitosti OZN pri reševanju konfliktov, pri čemer opozarjajo zlasti na blokade v Varnostnem svetu in neodzivno birokracijo tega organa. Toda kot izpostavlja BBC, je Trump del problema in "simptom neučinkovitosti ZN, saj verjame, da je globalne krize najbolje reševati tako, da se močni možje, kot je on, združijo in sklenejo dogovor, ne pa da se za iskanje kolektivnih rešitev uporabljajo večstranska telesa, kot je ZN." Pod Trumpom so na primer ZDA umaknile velik del financiranja ZN, zaradi česar je bil organ prisiljen zmanjšati svoje humanitarno delo po svetu. Prav tako ZDA v Varnostnem svetu vztrajno blokirajo odločnejše posredovanje organizacije v konfliktu med Izraelom in Palestino. 

Trump je morda svojo najostrejšo kritiko prihranil za evropske zaveznike, saj je EU napadel zaradi vlaganja v obnovljive vire energije in odpiranja meja za migracije. "Evropa je v resnih težavah. Napadla jih je sila nezakonitih priseljencev, kakršne še nihče ni videl ... Tako priseljevanje kot tudi samomorilske energetske ideje bodo pomenile smrt Zahodne Evrope," je dejal. "Rad imam Evropo. Rad imam ljudi v Evropi. In sovražim, ko jo uničujejo energetska politika in priseljevanje. Ta dvorepa pošast uničuje vse pred seboj ... hočeš biti politično korekten, pa uničuješ svojo dediščino."

Trumpova kritika Evrope ima kulturni pridih, ocenjuje BBC. Ameriški predsednik namreč judovsko-krščansko dediščino vidi kot temelj Evrope, ki da je zdaj ogrožena, saj krščanstvo označuje za "najbolj preganjano vero na planetu danes". Tega ameriški predsednik sicer ni podkrepil s podrobnejšimi argumenti. Je pa dejal, da bodo evropske države "odšle v pekel" zaradi svoje imigracijske politike. 

Trump se je tudi dotaknil vojne v Ukrajini in omenjal nekatera izhodišča, ki jih je zapisal v svoji objavi na družbenem omrežju. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je obtožil, da ne stori dovolj za končanje konflikta, ter dejal, da to meče slabo luč na Rusijo. Dejal je, da so ZDA pripravljene "uvesti zelo visoke tarife", da bi končale prelivanje krvi. Vendar je ob tem ponovil, da morajo evropske države prenehati kupovati ruske energente.

Preberi še Trump verjame, da lahko Ukrajina nazaj pridobi vsa ozemlja

V praksi sta Madžarska in Slovaška edina večja evropska kupca ruske nafte. Trumpovi kritiki pravijo, da se ameriški predsednik skriva za argumentom, saj si v resnici ne želi uvesti sekundarnih sankcij proti Indiji in Kitajski, ki kupujeta ogromne količine ruske energije.

In medtem ko nekateri diplomati pravijo, da je to najnovejši primer premikanja Trumpovih stališč v smeri kritike Rusije, drugi opozarjajo, da je treba njegove izjave jemati z rezervo. Gre namreč za besede, ki jih je Trump izrekel (in zapisal) le nekaj trenutkov po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. BBC je predvsem izpostavil njegovo izjavo o tem, da bi Ukrajina lahko povrnila vso izgubljeno ozemlje ter da je Rusija le "papirnati tiger". "Vsi dokazi z bojišča v zadnjem času kažejo, da gre za vojno počasnega izčrpavanja, v kateri Ukrajina nima možnosti povrnitve ozemlja, brez ogromne vojaške podpore ZDA," navaja britanski medij. 

Trump se je med drugim zahvalil tudi El Salvadorju "za uspešno in profesionalno delo, ki so ga opravili pri sprejemanju in zapiranju toliko kriminalcev, ki so vstopili v našo državo". Pri tem CNN izpostavlja, da so ZDA tja deportirale tudi ljudi, ki sicer niso iz El Salvadorja, ter da med njimi mnogi nimajo kriminalne preteklosti. Pogosto so zaprti v kontroverznem zaporu z grozljivimi življenjskimi razmerami, izpostavlja ameriški medij.

Pod črto Trumpov nastop ocenjujejo kot ideološko kritiko multilateralizma in globalizma ter obrambo ZDA in nacionalne države, številne njegove trditve pa označujejo za vprašljive. 

Pred šestimi leti se je Trumpovo občinstvo v OZN smejalo njegovim trditvam; letos so ga večinoma poslušali v tišini, zaključuje BBC.

KOMENTARJI (44)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
24. 09. 2025 10.44
Da je ta pameten bi šel v penzijo in odpotoval nekam v neznano, še teh par let, ne pa da j.. cel svet. Pa putko tudi. Ampak kaj hočeš...
ODGOVORI
0 0
DIKLOVE
24. 09. 2025 10.43
Govoril je za Islam, da je cedalje huje. Tega v ZDA nebos videl.
ODGOVORI
0 0
4BIDEN
24. 09. 2025 10.42
Trump je komunist...
ODGOVORI
0 0
ulebule
24. 09. 2025 10.42
kakšen psihotest pred samo kandidaturo za predsednika res ne bi škodil 🤣
ODGOVORI
0 0
zvoneti
24. 09. 2025 10.41
+1
Če povzamemo na kratko:drugim bi prepovedali trgovanje z Rusi, oni pa še vedno kupujejo raketne motorje, plin, nafto in uran od Rusije, če Amerika ne bi povzročala vojn zaradi nafte, migranti ne bi bežali na zahod,skratka, narcis pravi nehajte kupovati nafto in plin od Rusije in kupujte od ZDA, četudi gre za isto nafto in plin, da vam lahko mi to nesramno drago zaračunamo,kmalu vam bomo prodajali tudi dragocene minerale od Ukrajine, katero vojno ste sami financirali, čeprav smo jo spet po stari navadi mi zakuhali, skratka, plačajte-zmanjšajte naš dolg do vas in azijskih držav, da si bomo lahko spet sposodili in terorizirali svet še naprej, aja, pa obvezno kupujte tudi naše orožje, no tako, sedaj pa grem na partijo golfa. Sramota za vse politike, ki so tam sedeli, da niso zapustili dvorane.
ODGOVORI
1 0
Albert Konečnik
24. 09. 2025 10.40
+2
"je pa dejal, da bodo evropske države "odšle v pekel" zaradi svoje imigracijske politike" - s tem se s Trumpom popolnoma strinjam, je v tem veliko bolj jasnoviden od zaplankanih EU politikantov. Upam, da se bodo slednji malo zamislili, v nasprotnem primeru Evrope kot takšne čez dve generaciji ne bo več.
ODGOVORI
3 1
Kislarepa20
24. 09. 2025 10.40
+3
zacelo se je z merklovo, dokoncno pokopala nas bo pa von der lynova,…
ODGOVORI
3 0
alicante1234
24. 09. 2025 10.40
Nič bat, ko bodo prve ruske rakete letele po Evropi bodo migranti bežali nazaj v svoje matične države.
ODGOVORI
0 0
the kop
24. 09. 2025 10.40
+2
Ima pa prav glede ilegalcev! Več kot preveč jih je!! Pa se oblasti sploh ne obremenjujejo s tem!!
ODGOVORI
2 0
jedupančpil
24. 09. 2025 10.40
+1
mogoče neb blo švoh če bi že počl no.... bomo že nekak
ODGOVORI
2 1
Rudar
24. 09. 2025 10.39
-1
EU je premočna, da bi kar tako propadla. Rusija in njeni podaniki na Balkanu, pa verjetno tudi Amerika imajo to vizijo, ampak bodo razočarani. Res pa je, da EU rabi prenovo. Svojo vojsko in neodvisnost od ruskih energentov in ameriške ekonomske politike. Živela Slovenija, živela EU.
ODGOVORI
0 1
Vakalunga
24. 09. 2025 10.38
+2
Ženski kurjek v Bruslju ali pa v Ljubljani vriska in pritiska na tretjo svetovno vojno...)) Zato pa naj gredo same v Ukrajino. Evropejci se za NACI FAŠISTE IZ UKRAJINE NE BODO RUKZAKALI..V Bruslju nadaljujejo politiko Napolena in Hitlerja..
ODGOVORI
3 1
enapi
24. 09. 2025 10.38
+0
Krampa bi vprašal, koliko čistokrvnih američanov živi pri njih. Hvala.
ODGOVORI
3 3
GMajky
24. 09. 2025 10.38
+1
kdaj bojo eurolizniki dojel, da trumpelnu ni do urejene in mocne europe, ampak ravno obratno!!!!
ODGOVORI
3 2
Tine990
24. 09. 2025 10.37
+5
Sploh pa kaj nas briga kaj se dogaja na vshodu, zahodu, sevwru in jugu??? Ko bo v eu vojna mislite da se bodo palestinci zavzeli pomagati eu??? Donirali miljone zdtavil in hrane???
ODGOVORI
5 0
bb5a
24. 09. 2025 10.36
+4
Še kako ima prav, oziroma smo že tm, zeleni teroristi, migranti, vsesplošno draginja, avti nad 50k €, zmanjševanje pravic,... še kako ima prav!
ODGOVORI
4 0
Laki je malo nervozan
24. 09. 2025 10.36
+0
Smem vprašat kakšno vojno med Srbijo in Kosovom je on končal?
ODGOVORI
2 2
Tine990
24. 09. 2025 10.35
+2
Na norveskem, angliji franciji in nemciji priseljeni doktorji ze kazejo njihove obicaje in navade!! Merklovo, von der lajnovo in ostale na hasko sodisce zaradi izdaje naroda!!!
ODGOVORI
2 0
4BIDEN
24. 09. 2025 10.32
+0
če peide do vojne z russia, bo blejsko pa bohinjsko jezero povezano, pa pokljuke več ne BO!
ODGOVORI
1 1
4BIDEN
24. 09. 2025 10.32
-1
grad bo otok...
ODGOVORI
0 1
Observatore kita
24. 09. 2025 10.34
+0
Rusija ne more Ukrajine premagati se bo pa šla vojno z NATO državam 😂
ODGOVORI
3 3
4BIDEN
24. 09. 2025 10.36
nazadnje so Turki sestrelili letalo ob Turški meji 😎👌
ODGOVORI
0 0
4BIDEN
24. 09. 2025 10.42
⭐⭐⭐⭐⭐
ODGOVORI
0 0
Evropa_Evropejcem
24. 09. 2025 10.31
+19
Nič več ne boste uničevali Evrope. Ljudje zahtevamo red, normalnost in spoštovanje zakonov. VSI politiki, ki so dovolili invazijo nezakonitih prišlekov in v direktno nevarnost spravili milijone Evropejcev morajo biti pozvani na polno odgovornost.
ODGOVORI
19 0
veneti
24. 09. 2025 10.38
+1
A misliš da legalni imajo pa samo naše dobro v mislih. Npr Slovenije čez 10 let ne bo več. bo predsednik Emir . Ne morem kaj rečt dobro so prevzeli europo.
ODGOVORI
1 0
antimilan
24. 09. 2025 10.43
ti malo prehitevaš,čez 50 pa res
ODGOVORI
0 0
