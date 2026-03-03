Evropske države izvajajo evakuacije, prvi se vračajo Italijani in Srbi

Izraelsko-ameriški napadi na Iran so sprožili povračilne napade Teherana in obsežno zapiranje zračnega prostora po celotnem Bližnjem vzhodu, križarke pa so ostale zasidrane v pristaniščih. Evropske države si prizadevajo za vrnitev svojih državljanov.

Francozi z različnimi možnostmi

Francozom bodo za vrnitev iz držav Bližnjega vzhoda po navedbah vlade na voljo različne možnosti. Med njimi bodo komercialni leti, na katerih bo Pariz rezerviral večje število sedežev, in posebni čarterski leti, po potrebi pa bi lahko uporabili tudi letala francoske države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Čarterski leti bodo namenjeni vrnitvi najranljivejših francoskih državljanov, je danes povedal francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot, pri čemer ni navedel, koliko ljudi bi bilo lahko vključenih v te lete. Po besedah vodje francoske diplomacije je v približno 12 državah, ki jih je prizadel konflikt, okoli 400.000 francoskih državljanov. Večina jih v regiji prebiva stalno, okoli 25.000 pa se jih je registriralo pri zunanjem ministrstvu.

Čaka 30.000 nemških turistov

Domov se po podatkih nemškega turističnega združenja ne more vrniti niti okoli 30.000 nemških turistov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Münchensko letališče

Največja nemška turistična skupina TUI pričakuje, da bo svoje stranke, ki so obtičale na Bližnjem vzhodu, v domovino vrnila v nekaj dneh, je danes povedal njen direktor Sebastian Ebel. Dopustnike po njegovih besedah nameravajo vrniti v Nemčijo s pomočjo partnerskih letalskih družb, med katerimi so Emirates, Qatar Airways in Etihad Airways. Prva letala naj bi že danes poletela proti Münchnu, na polet pa so pripravljena tudi letala družbe TUI Fly, vendar čakajo na potrebna dovoljenja. Hitrost vračanja bo odvisna od varnostnih razmer, ki jih je še vedno težko napovedati, zato naj bi postopek trajal več dni, je dejal Ebel. Združeni arabski emirati so kljub nadaljevanju napadov v regiji sicer že začeli organizirati posebne lete za obtičale potnike. Iz Dubaja proti Frankfurtu je tako poletelo prvo letalo družbe Emirates, je za dpa povedala predstavnica družbe Fraport, ki upravlja največje nemško letališče Frankfurt. Letalska družba Emirates je medtem sporočila, da bodo prednost imeli potniki z že obstoječimi rezervacijami. Potnike, ki so jih preusmerili na enega od razpoložljivih letov, pa bodo o tem neposredno obvestili.

Italija in Srbija pohiteli

Italija in Srbija sta svoje državljane začeli vračati v ponedeljek. Na rimsko letališče Fiumicino je v ponedeljek pozno zvečer priletelo prvo čartersko letalo s 127 Italijani, ki so obtičali v Omanu ali pa so jih premestili iz Združenih arabskih emiratov v Oman. Za danes sta predvidena še dva leta iz Omana v Rim in eden iz Abu Dabija v Milano, še en let iz Omana pa v sredo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Na beograjskem letališču pa je davi pristalo letalo družbe FlyDubai z okoli 200 srbskimi državljani, ki je iz Dubaja proti srbski prestolnici poletelo v ponedeljek nekaj pred polnočjo. Srbija sicer izvaja tudi evakuacijo svojih državljanov iz Izraela. Kot je sporočilo srbsko zunanje ministrstvo, jih bodo najprej prepeljali v Egipt, od tam pa v Beograd z letalom, ki ga je zagotovila srbska vlada.

Približno 2000 Hrvatov

Hrvaško zunanje ministrstvo je Hrvate, ki so v Združenih arabskih emiratih - teh je približno 2000 -, v ponedeljek obvestilo, da bosta letališči v Dubaju in Abu Dabiju zvečer začeli postopno obnavljati letalski promet. Danes je ministrstvo napovedalo tudi evakuacijo in sporočilo, da so zanjo angažirali letalo družbe Croatia Airlines. O možnosti prevoza dodatne skupine hrvaških državljanov po navedbah ministrstva potekajo pogovori z družbama Etihad Airways in FlyDubai, v sodelovanju s hrvaško letalsko družbo Trade Air pa bo Hrvaška zagotovila dodatno letalo, ki bo prevzelo hrvaške potnike v Izraelu.

Več kot 1400 državljanov Bosne in Hercegovine

Na možnost vrnitve v državah ob Perzijskem zalivu čaka tudi več kot 1400 državljanov Bosne in Hercegovine. Največ, okoli tisoč jih je v Združenih arabskih emiratih, približno 300 pa v Katarju, je danes po poročanju tiskovne agencije Federacije BiH Fena povedal zunanji minister BiH Elmedin Konaković. Za zdaj po njegovih besedah načrtujejo vračanje z rednimi letalskimi linijami, po potrebi pa so pripravljeni organizirati tudi čarterske polete. Prve državljane BiH v domovini pričakujejo v sredo.

