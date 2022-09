Evropske milijarde za 'neposlušno' Madžarsko pod vprašajem

Evropska unija bo zamrznila financiranje državam članicam, ki si ne prizadevajo za demokratične izboljšave, so v sredo sporočili iz vrha EU. Pod vprašajem so tako predvsem evropske milijarde, namenjene Madžarski. Po podatkih EU je imela naša vzhodna soseda med vsemi članicami v obdobju 2015–2019 daleč največji delež nepravilnosti pri porabi evropskih sredstev. Bruselj jo je zato pozval k preglednosti in odgovornosti pri javnih naročilih. Usoda finančnih tokov iz Bruslja v Budimpešto bo sicer znana čez nekaj mesecev.

Evropska unija namerava po navedbah uradnikov EU priporočiti zmanjšanje sredstev za Madžarsko pod vodstvom Viktorja Orbana. Zaskrbljeni so predvsem zaradi razširjene korupcije na Madžarskem. Unija bo sicer končno oceno podala v nedeljo, so povedali uradniki, ki niso želeli biti imenovani, poroča Bloomberg. Vlade bodo nato imele tri mesece časa, da sprejmejo končno odločitev. Za uveljavitev predloga pa bi morale članice doseči kvalificirano večino – to pomeni, da bi moralo predlog podpreti vsaj 15 držav, ki predstavljajo 65 odstotkov prebivalstva Unije. Morebitno zmanjšanje sredstev bi se nanašalo na približno šest milijard evrov iz ločene gospodarske spodbude za okrevanje po epidemiji covida-19, sredstva Madžarski je Komisija blokirala zaradi pomislekov o korupciji, piše Reuters. icon-expand Forinti FOTO: Shutterstock Ob pestrem političnem dogajanju se je znižala tudi vrednost madžarske valute – forinta – v primerjavi z evrom. Vlagatelji so bili ob negotovih obetih glede evropskih sredstev Madžarski bolj previdni. Naša vzhodna soseda je sicer prva država EU, ki je predmet preiskave v skladu z novimi pravili Unije. Po novem je namreč mogoče 'kaznovanje' članic, ki ogrožajo finančne interese Unije. Orbanovo več kot desetletje dolgo vladavino in razmere na področju vladavine prava je več mesecev preiskovala Evropska komisija, ki je aprila proti Madžarski uradno sprožila mehanizem pogojevanja evropskih sredstev z vladavino prava, ki je namenjena zaščiti finančnih interesov EU pred kršitvami načel pravne države s strani vlad držav članic EU. Madžarski mesec dni časa, da se odzove na priporočila "Čeprav ne morem poročati o pozitivnem razvoju dogodkov, upam, da bo postopek Madžarski sedaj omogočil, da podajo odgovore in obrazložijo naše pomisleke," je dogajanje komentiral evropski komisar za pravosodje Didier Reynders. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je v letnem nagovoru izpostavila, da je njena "dolžnost" zaščititi pravno državo in "izkoreniniti korupcijo" v EU. "Rada bi se osredotočila na korupcijo in vse njene obraze," je še dejala, ne da bi posebej imenovala Madžarsko. Komisija namerava sedaj voditeljem EU predlagati, naj dajo Orbanu nekaj časa, da izpolni obljube glede boja proti korupciji. Madžarka bo nato imela mesec dni časa, da se odzove na priporočila iz vrha EU, rok pa bi se lahko tudi še podaljšal, poroča Bloomberg. Orban pred volitvami trdil, da evropskega denarja ne potrebuje Orban je pred aprilskimi volitvami, na katerih je njegova stranka prepričljivo zmagala, trdil, da evropskega denarja sploh ne potrebuje. A gospodarske razmere so se medtem poslabšale, predvsem zaradi naraščanja inflacije in padanja vrednosti forinta, zato želi zdaj pomiriti skrbi Bruslja in doseči, da bo država dobila sredstva, ki ji pripadajo. icon-expand Madžarska je napovedala, da bodo vzpostavili neodvisen organ za boj proti korupciji. FOTO: Profimedia Madžarska verjetno želi prepričati Bruselj v deblokado evropskih sredstev tudi z napovedjo iz začetka septembra, ko so sporočili, da bodo kmalu vzpostavili neodvisen organ za boj proti korupciji. Naloga organa bo preprečevati, odkrivati in odpravljati nepravilnosti v zvezi z upravljanjem sredstev EU, piše v uradnem listu. Organ bo lahko posredoval, če druge pristojne institucije ne bodo sprejele vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje zlorab, je poročala STA. Nekateri sicer dvomijo v neodvisnost organa, ki ga ustanavlja vlada, drugi pa so ocenili, da ustanovitev organa kaže, da je madžarska vlada popustila zahtevam Evropske komisije in se jim uklanja.